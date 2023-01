Todo lo que se sabe de la actual pareja de Paola Rojas

¿Quién es la pareja de Paola Rojas? Esto es lo que se sabe.

Aunque a Paola Rojas la hemos visto hasta perreando y tomando licuachelas en Tepito, tiene una vida romántica armoniosa —y un tanto privada. La presentadora mexicana se divorció de su esposo de más de una década, ‘Zague’, poco tiempo después de que filtraran un video del exfutbolista. Y aunque ha sigo un trago amargo en la vida de la comunicóloga, Paola Rojas le ha dado una segunda oportunidad al amor. Esto es lo que se sabe de la pareja actual de Paola, Marcelo Imposti.

¿Cómo se llama el ex esposo de Paola Rojas?

Paola estuvo casada con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague. Caminaron al altar en 2009, y en 2011 nacieron sus hijos Leonardo y Paulo.

¿Qué le pasó a Paola Rojas con su esposo?

En 2018, previo al Mundial de Rusia, se filtró un video del también comentarista deportivo mostrando sus partes privadas. Este video dio la vuelta a internet, se viralizó y terminó con el matrimonio de Paola Rojas con Zague.

Rojas comentó en 2022 que dicho video íntimo le provocó bullying digital. “No solo se metieron en lo privado, sino en lo íntimo. Hubo esta percepción de que todos podían pasar sobre mi intimidad, sobre mi genitalidad y eso en voz de tanta gente era muy brutal. […] La violencia digital daña y duele en el mundo real”, reveló con Netas Divinas.

¿Quién es la pareja de Paola Rojas 2023?

Después de atravesar la circunstancia con Zague, Paola Rojas le dio una segunda oportunidad al amor. La pareja de la conductora es Marcelo Imposti. Es un empresario argentino y de acuerdo a una foto que se aprecia en su Twitter, tiene hijos de su anterior relación.

A finales del año pasado, Rojas comentó que le gusta mantener esta parte de su vida privada, pero no omite mencionar lo feliz que se encuentra. “Estoy muy feliz con esta realidad, con el momento que estoy viviendo ahora. Eso sí, no piensa llegar al altar con Marcelo Imposti en un futuro cercano. “No, no, no me puedo ni imaginar en este momento, no pienso en el matrimonio, para nada”, dijo Paola.

