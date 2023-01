Yadhira Carrillo habla del “delicado” estado de salud de su esposo

La actriz Yadhira Carrillo reveló cuáles son los problemas de salud que atraviesa su esposo.

Yadhira Carrillo no pierde la esperanza de que su esposo salga en libertad y lo sigue visitando en la cárcel desde hace más de tres años. En un encuentro con la prensa al salir del reclusorio, la actriz habló de los problemas de salud que atraviesa su esposo y dijo que tratárselos en la cárcel es sumamente complicado.

“Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible sí”, dijo la actriz en su primera visita este año a la cárcel”. “Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos”.

Por otro lado, Carrillo habló de los hijos de Juan Collado, quienes mantienen comunicación con el abogado a pesar de las circunstancias en las que se encuentra.

“Siempre están con él, y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre”.

Asimismo, aprovechó para aclarar que desde julio 2019 que su esposo permanece en prisión tras ser presuntamente acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se le ha probado nada hasta el momento, según la famosa.

“Y pues nada chicos, llevamos ya 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces no entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy, y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno”.

¿Volverá a la actuación?

Yadhira comentó que no participará en ningún proyecto hasta que su esposo salga libre, ya que no le parece correcto trabajar como si todo estuviera bien, mientras su esposo sigue encarcelado. Aunque confesó que ha recibido varias propuestas, sin embargo, no las ha querido aceptar.

“Mientras él esté aquí, no lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque cómo voy a estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí”, sostuvo.

