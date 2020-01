¿De qué se arrepiente Jennifer Lopez en cuestión de trabajo?

Por Bang Showbiz @CARASmexico

El anuncio de las candidaturas a los Oscar el pasado lunes ha causado una gran controversia debido a la falta de diversidad entre quienes optan a una estatuilla dorada y también por el desaire que la Academia de Cine le habría hecho a Jennifer Lopez, al no haber reconocido su trabajo interpretando a una stripper en la película ‘Estafadoras de Wall Street’.

En ese contexto, la diva del Bronx ha querido echar ahora la vista atrás para recordar otra ocasión en que pudo haber obtenido una nominación a los prestigiosos galardones, pero no lo hizo, aunque aquella vez se quedó sin ella por su propia culpa.

“Había una película, ‘Unfaithful’, en la que me ofrecieron el personaje principal, pero cuando me enviaron el guion me pareció que no era todo lo que podía ser. Debería de haber sabido que el director, Adrian Lyne, iba a bordarlo, pero no lo tuve en cuenta”, ha reconocido en una entrevista a Vanity Fair.

Ese drama acabó valiéndole una mención en la categoría de Mejor Actriz a su protagonista Diane Lane, que daba vida a una mujer aburrida por la falta de pasión en su matrimonio que inicia una aventura con un atractivo joven.

“La verdad es que el papel estaba hecho para Diane, era perfecta para él, pero cada vez que lo pienso… me dan ganas de pegarme a mí misma, de verdad”, ha reconocido la cantante haciendo gala de una sinceridad arrolladora.

