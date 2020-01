Conductora se burla de “labio leporino” de Joaquin Phoenix

Por CARAS México @CARASmexico

Las redes sociales estallaron en furia cuando la conductora estadounidense Wendy Williams se burló de la cicatriz que Joaquin Phoenix tiene en el labio superior y que ha sido un sello de la personalidad del protagonista de Joker.

Todo se desencadenó cuando, durante el programa The Wendy Williams Show, la presentadora hacia un ‘análisis’ del histrión y su personaje de Arthur Fleck, mismo que le ha valido una nominación al Oscar en la próxima entrega.

Al parecer, le pareció buena idea burlarse del “labio leporino” de Phoenix e incluso hizo ademanes exagerados para simular dicha situación.

Entre las múltiples cosas que dijo, la que más resaltó fue el decir que su cicatriz era mucho más notoria cuando no usaba bigote, afirmando –además– que Joaquin Phoenix tenía el rostro fracturado.

En un principio el público asistente se rió de los comentarios de Wendy, quien comenzó hablando de la penetrante mirada del actor, para después hablar de la cicatriz en su rostro y hacer muecas grotescas referente a lo que hablaba.

Poco después intentó corregir su comentario, diciendo que esas características del actor se debían a que había nacido en San Juan, Puerto Rico y le parecían muy atractivas.

Pronto las redes sociales comenzaron a lanzar criticas contra la conductora, a quien no le perdonaron las ofensas contra el actor y a su vez comenzaron a criticarla a ella.

Muchos de los internautas aseguran que Wendy no tenía ni idea de lo difícil que es para las personas con paladar hendido y sus familiares, nacer con esta condición.

DOES AN APOLOGY MAKE UP FOR THIS pic.twitter.com/Su0OHB8hTG — Cher (@cher) January 16, 2020

Pero una de las más indigadas en la red social fue la cantante Cher, quien no pudo contenerse y ante las declaraciones de Wendy expresó:

“Wendy Williams, iba a tratar de mantener mi temperamento, pero estoy tan enojada que no puedo, en 1985 hice una película llamada “Máscara!”, a través de esa película me involucré con los niños y adultos que tenían Anomalías craneofaciales. No tienes idea por lo que estas personas pasan, hasta más de 20 operaciones…’’, comienza su mensaje.

“Antes de su adolescencia, la mayoría del tiempo pasan por mucho dolor y miedo, pero con la esperanza de que lucirán mejor, el miedo por el que sus padres pasan es inaguantable. Si tu mamá viera lo que hiciste estaría muy decepcionada. Mi mamá me enseñó a amar y ayudar a las personas que están en dolor. ¿Quién eres? Deberías ser despedida”, expresó la famosa actriz y cantante.

“Disculpas, ¡NO HAY disculpa por lo que hizo y de lo que se rió, sé que estos niños y adultos pasan por el infierno, sus padres pasar por el infierno! Al diablo su disculpa”, explotó la cantante de Believe.

Cabe señalar que el propio Phoenix ha negado en más de una ocasión que su cicatriz sea producto de paladar hendido o de una pelea, como otros han especulado. Afirma que simplemente nació con ella y se tanto él como su madre, la atribuyen a un fuerte dolor que ella tuvo antes del nacimiento de su hijo.

