John Legend quiere regresar al cine

Por Bang Showbiz @CARASmexico

El cantante John Legend está deseando volver a la gran pantalla y, de forma más concreta, pretende hacerlo con una secuela de la popular cinta musical ‘La La Land’, la cual terminó de consagrar a Damien Chazelle como uno de los directores más reputados de la industria de Hollywood y, además, le valió a Emma Stone su primer premio Óscar.

Aunque por el momento ninguno de sus protagonistas ha dejado entrever la posibilidad de que pueda rodarse una segunda parte de la exitosa película, el intérprete de ‘All of Me’ tratará de persuadir al cineasta de la necesidad de dar continuidad a la historia durante su próximo encuentro, en el marco de una fiesta a la que ambos han sido invitados.

“Es probable que vea a Damien muy pronto, porque quizás vaya a una fiesta que están organizando, así que le preguntaré al menos. Fue una película bellísima y para mí fue todo un honor tener un pequeño papel en ella”, ha asegurado el marido de la modelo Chrissy Teigen en conversación con el diario británico The Sun, en la que también ha alabado al joven realizador por su finísimo oído musical.