La nueva foto de la hija de Marlene Favela

View this post on Instagram

Hoy hace 2 meses llegaste @bellaseely_ para enseñarnos el verdadero significado de amor! Amamantar a tu bebé el mejor regalo de vida y así con esta foto que habla de la línea continua del amor y de la vida quiero festejar tu día mi Guadalupana!!!! Gracias virgencita de Guadalupe hoy en tu día quiero agradecerte por la dicha de tener a Bella tal y como la soñamos! Gracias y ya pronto te visitáremos…