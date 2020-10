Vivimos en una constante en donde no paramos, siempre tenemos cosas que hacer, subimos y bajamos,comemos mal, dormimos poco… Sin embargo, nuestro cuerpo no es una máquina de larga duración y nos podemos quedar “sin combustible” a medio camino y dejar nuestros planes detenidos.

Si comparamos la salud mental con el aceite en el automóvil, mientras conducimos, eventualmente se empieza a descomponer el aceite, y con el tiempo, éste se vuelve menos efectivo. Si no prestamos atención a las advertencias del automóvil, nuestro motor se ve obligado a funcionar con poco o nada de aceite y, literalmente, se quemará, se sobrecalentará y dejará de funcionar.

Similar al bajo nivel de aceite en un automóvil, el agotamiento mental puede causar cansancio extremo. Esto es el resultado de exigir de más a lo que nuestros cuerpos estaban destinados a soportar.

¿Cuáles son las formas de mantener nuestras mentes adecuadamente lubricadas y reponer energías para evitar el agotamiento?

Primero que nada hay que tener claro que nuestras mentes reciben constantemente datos, los cuales deben procesarse a medida que buscamos significado y patrones. Sacamos conclusiones y creencias mediante el escaneo constante de datos. Esas conclusiones y creencias son la base de cómo respondemos a la vida.

Queremos sintetizar y sacar conclusiones porque así es como están conectados nuestros cerebros. Cuando obtenemos datos nuevos que modifican o incluso contradicen datos anteriores, se crean conflictos. Es importante resolver ese conflicto mental para que podamos tomar buenas decisiones. Hacemos esto creando distancia entre los datos. El tiempo es, a menudo, un gran creador a distancia. Necesitamos reducir el ritmo para obtener nuestro espacio necesario para pensar y poner las cosas en perspectiva.

¿Cómo desacelerar el ritmo?

En algún momento hay que dejar descansar nuestra mente, por lo que el Dr. Kent Bradley, director de Salud y Nutrición de Herbalife Nutrition aconseja:

1. Dejar de consumir información sin parar.

2. Reconocer que la información no es atemporal. La información está vinculada por lo que se conoce en ese momento. Estamos conectados para dar sentido, y de ese significado sacar conclusiones. Pero eso puede no ser posible y las conclusiones que podemos sacar no son eternas.

3. Calmar la mente a través de prácticas intencionales. La meditación es algo que a menudo se discute, pero rara vez se practica por muchos.

4. Pensar en otra cosa: hay que darle a la mente algo más en lo que pensar. Sería preferible pensar en algo que sea energizante y estimulante.

Practicar estos pasos puede ayudar a ser más intencional sobre cómo consumes, analizas y actúas. Desafortunadamente, a veces no estamos seguros de las acciones que debemos tomar y eso puede causar agotamiento mental y ansiedad.

5 claves para lidiar con la ansiedad

La incertidumbre es causada por no tener la capacidad de predecir lo que sucederá. Y aunque lidiamos con la incertidumbre cada minuto de nuestras vidas, ya que realmente no sabemos lo que sucederá al minuto siguiente, nos sentimos consolados por los patrones repetidos que vivimos. A estos patrones los llamamos rutinas. Te levantas todos los días para trabajar a la misma hora, haces ejercicio a una hora determinada, cenas a la misma hora. Encontramos consuelo en nuestras rutinas porque tenemos certeza de qué y cuándo sucederá algo.

Tratar con la incertidumbre puede ser estresante, llevar al agotamiento mental, incluso, provocar ansiedad. Durante un período prolongado puede provocar agotamiento mental o agotamiento extremo. Sin embargo, hay algunas cosas que aún siguen siendo predecibles, y podemos crear una rutina que nos ayudará a manejar la incertidumbre.

El descanso: es indispensable poner en reposo la mente y el cuerpo por el consumo excesivo de los medios y la sed de tener que tener una respuesta a todo lo que nos pasa por la mente. La recreación; salir y hacer actividad física, así como hacer algo que brinde alegría. Relajación: para calmar la mente, la cual es de gran ayuda y brinda la capacidad de replantear, es decir, proporcionar una perspectiva diferente sobre los eventos, los datos y, quizás, descubrir nuevas creencias que podrían ser más útiles y energizantes. Muy importantes son las relaciones personales, ya que nos necesitamos mutuamente para ayudar a poner las cosas en perspectiva y el estímulo que conlleva saber que no estamos viviendo la vida solos. Replanteamiento: ajustar el modo de pensar hacia algo que nos brinde tranquilidad.

¡A alimentar el cuerpo!

Así ,o el automóvil, nuestros cuerpos necesitan combustible. Pero necesitamos combustible que ayude a nuestra salud en general.

Debemos consumir importantes fuentes de nutrientes para alimentar nuestras células y trabajen para lo que fueron diseñadas. Esto implica una gran cantidad de nutrientes que se encuentran en una dieta saludable, que desafortunadamente a menudo no podemos consumir.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las dietas de muchas personas en todo el mundo tienen menos cantidades de magnesio y vitaminas A, C, D y E a las recomendadas.

Deberíamos pensar en las necesidades de nutrientes y en cubrir las necesidades de nutrientes para alimentar nuestros cuerpos.

