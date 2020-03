Las fragancias que revelan tu personalidad en primavera

La primavera es la temporada que nos encanta con tantos colores, aromas y sabores. Tú también puedes reflejar tu encanto a través de tu fragancia.

El aroma de una mujer puede decir mucho de su personalidad o crear sensaciones que inspiran una idea de su tipo de persona. Estos son algunos de nuestros perfumes favoritos de acuerdo a las siguientes identidades:

Sofisticada

Si te gusta expresar esta palabra como una de tus características principales, opta por opciones que reflejen a una mujer atractiva y alegre como lo hace Dolce & Gabbana con The Only One, que cuenta con una mezcla de violeta, jazmín y vainilla con café y patchouli.

Magnética

¿Eres una mujer que le gusta lucir elegante, pero también hace deporte? No hay mejor perfume que el Lacoste Magnetic, con la dualidad de la elegancia femenina y el espíritu deportivo. Sus notas salientes de naranja, clementina y mango se mezclan con las notas del corazón de jazmín, heliotropo, rosas y hojas de violeta. Juntas crean una fragancia armoniosa con haba tonka, patchouli y vainilla.

Vibrante

Refleja tu belleza, el brillo y la fuerza de tu personalidad con notas de bergamota, lichi, pera y pimienta rosada en el perfume Sparklin Blush de Michael Kors. Juega con su aroma floral y oriental, óptimo para esta primavera y verano.

Seductora

Como tributo a la feminidad, Versace se expresa a través de su fragancia Dylan Blue, con un envase innovador que evoca, por medio de sus elegantes curvas, a la cultura y mitología griega, en lo que pareciera un ánfora.

El color de la botella, de un azul intenso como el Mar Mediterráneo, hace referencia a la fuerza, profundidad y misterio. Los detalles en dorado y la icónica Medusa se convierten en un puente entre el presente y el pasado. Cautiva con sus aromas amaderados en infusión con flores, manzana verde, melocotón y sorbete de cassis.

Alegre

Libérate con la explosión de frescura que emana del perfume Coach Floral, una fragancia que está inspirada en la colección de cuero Coach’s Rose Tea. Disfruta de sus toques cítricos, pimienta rosa efervescente y sorbete de piña radiante.

Encuentra la fragancia que se amolde a tu personalidad y a lo que quieras transmitir, a través de únicas y perfectas fusiones.