Noches de rock en El Japonez

El spot más cool de gastronomía japonesa nos invita a vivir una velada de sushi, mixología y rock.

Con más de 15 años de presencia en la Ciudad de México , El Japonez se diversifica para ofrecer el mejor entretenimiento para sus comensales con Sushi Rock. Apoderándose de todos los sentidos, los asistentes vivirán una experiencia única en su tipo.

El próximo 12 de marzo en punto de las 20:30 hrs. los presentes podrán disfrutar de lo mejor de la mixología y la comida japonesa en México, amenizadas con los más destacados éxitos del rock. La sucursal de Artz Pedregal será la sede de este divertido evento, en el que Octubre XX estará a cargo del entretenimiento.

El repertorio de esta banda tributo se compone de los hits más conocidos de la música inglesa de los años 80. Algunos de sus covers más conocidos incluyen: Livin’ on a Prayer, Don’t Stop Believin’, The Heat is On y Who Can It Be Now?, entre otros.

No te puedes perder el platillo estrella del restaurante, el Sashimi Hamachi Serranito y los Camarones Roca. El lugar también cuenta con barras de Robatayaki, mesas de tepanyaki y los tradicionales rollos de sushi. Para añadir un toque dulce el Sashimi de fresa es imprescindible, así como la nueva adición al menú: el Cremoso de chocolate y merengues.

Destacado por su comida fusión japonesa y su filosofía basada en el arte, El Japonez combina lo tradicional con lo moderno. Este concepto es meticulosamente llevado hasta en el más pequeño detalle. La decoración del lugar es clásica con distinguidos toques contemporáneos, al incluir paredes de madera y amplios ventanales.

Con platillos de la más alta calidad, un servicio excepcional y sugerencias que se actualizan constantemente, este es un lugar que no puedes dejar de visitar. Cuenta con sucursales en Interlomas, Manacar, Polanco, Condesa, Santa Fe y Plaza Oasis.

¡Haz tu reservación!