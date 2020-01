Los mexicanos nominados al Oscar 2020

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Los nominados al Oscar 2020 ya se han dado a conocer y aunque pareciera que México quedó fuera de la competencia, la realidad es que hay dos mexicanos que pelearán por la estatuilla dorada.

Se trata de Rodrigo Prieto y Mayes Rubeo, quienes obtuvieron las nominaciones a Mejor Fotografía y Mejor Vestuario respectivamente.

Rodrigo Prieto compite por su trabajo en la película ‘El Irlandes’, de Martin Scorsese. Esta es la tercera vez que se encuentra nominado al Premio de la Academia, ya anteriormente compitió por su trabajo en Brokeback Mountain, del director Ang Lee en 2005; y en 2017 con Silence, también de Martin Scorsese.

En México, se ha llevado en cinco ocasiones el premio Ariel por su trabajo en cintas como Amores perros, Biutiful, Sobrenatural, Fibra óptica y Un embrujo.

Rodrigo nació el 23 de noviembre de 1965, en la Ciudad de México. Realizó sus estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Comenzó su carrera con proyectos estudiantiles y comerciales de televisión; su primer gran trabajo fue en 1991, con la película mexicana Sólo con tu pareja, del cineasta Alfonso Cuarón, donde dirigió la segunda unidad de la cinta.

Su talento lo llevó a trabajar con los grandes de Hollywood, como Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, 2013; Silencio, 2017; y El Irlandés, 2019), Ben Affleck (Argo, 2012), Oliver Stone (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), Pedro Almodóvar (Los Abrazos Rotos, 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu (Babel,2006; 21 Gramos, 2003; y Amores Perros, 2000).

Mayes Rubeo, power girl mexicana

Otra de las mexicanas que lograron una nominación en los Oscar 2020 es Mayes Rubeo, quien obtuvo una candidatura a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Jojo Rabbit.

Fue en el Trade Technical College de Los Ángeles, California, que Rubeo estudió con mucho entusiasmo diseño de vestuario, con especial énfasis en disfraces.

Su carrera profesional fue con diseñadores de la talla de Enrico Sabbatini, quien la entrenó para ir creciendo poco a poco.

Como muchos en Hollywood, Mayes tuvo que comenzar desde abajo, según contó en una entrevista con la BBC. La mexicana era asistente del departamento de vestuario donde pegaba botones y hacía cintas.

Ahí nacieron sus sueños de diseñar vestuarios para las grandes cintas de Hollywood y con determinación y mucho trabajo ¡lo logró!

Rubeo ha sido la responsable de grandes diseños de vestuario de producciones como Apocalypto (2006), Avatar (2009), World war Z (2013), Warcraft (2016) y Thor: Ragnarok (2017), enrte otras.