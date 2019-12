Maite Perroni cuenta cómo se comprometió con Koko Stambuk

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Maite Perroni reveló durante una entrañable entrevista con Mara Patricia Castañeda, algunos detalles de su relación con su ahora prometido.

La actriz, quien está en medio de la promoción de su más reciente filme “Doblemente embarazada”, confesó cómo fue el día que Koko Stambuk le pidió que fuera su esposa.

Lejos de lo tradicional, pues no hubo ni rosas o música romántica para la ocasión, la cantante contó que fue un día muy especial y como único invitado: el amor entre los dos.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi noiva? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, expresó Maite muy entusiasmada a Mara Patricia.

“Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”, recordó.

La pregunta del millón es, ¿y el anillo de compromiso? ¡Sí, existe! Pero como lo cuenta la propia Perroni, “allí anda y ya”.

“Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, contó.

Muy feliz, enamorada y sonriente, Maite Perroni explicó que la relación entre ella y Koko es muy especial, pues su complicidad es única.

“Hemos aprendido a ser cómplices, a entendernos. Somos muy diferentes pero al mismo tiempo más parecidos de lo que la gente se cree”, comentó.

No hace falta nada más. El amor que ambos se tienen, salta a simple vista por lo que estamos seguros que serán un matrimonio feliz y duradero.

