¡Mariana Ochoa se muestra más enamorada que nunca!

Love is in the air! Mariana Ochoa ha comenzado el año llena de amor y lo ha demostrado compartiendo una serie de fotos junto a su novio.

La integrante de OV7 se escapó a la playa, donde vivió grandes momento a su pareja, Mauricio Vaca Tavera, y ha querido compartir su felicidad con sus fans y seguidores.

“El éxito de una pareja no se compra, ni se espera en una silla imaginando que llegará el príncipe azul… El éxito se construye día a día y se comparte, como dos seres de luz, que crean instantes de felicidad infinitos”, comienza el texto de la intérprete de 40 años.

“Gracias por ser mi pareja y mi cómplice, en toda la extensión de la palabra… yo soy la tuya”, finalizó su mensaje, mostrando lo agradecida que está con la vida por haber puesto a este hombre en su camino.

Como es sabido, Mariana Ochoa ha preferido mantener esta relación en privado, por lo que es raro ver fotos o mensajes de amor hacía su pareja.

Así que cuando compartió este pequeño álbum de amor, sorprendió a todos.

Fue a inicios del año pasado que la cantante expresó en una entrevista que, luego de varios meses de disfrutar su soltería, finalmente le había dado una nueva oportunidad al amor.

“Después de año y medio de estar sola, hoy puedo decir que alguien llegó a conquistar mi corazón, regresándome esa sonrisa de felicidad que aquí ven. Gracias por aparecer en mi vida y, aunque no seas persona con una carrera pública, gracias también por dejarme compartir esta imagen para mí, que sí lo soy, y compartir que es oficial que estamos juntos”, compartió entonces.

Por lo pronto se desconoce si su nueva pareja ya convive con sus hijos, Valentina y Salvador de 5 y 4 años respectivamente, fruto de su relación con Patricio de la Peña, de quien se divorció en 2018.

