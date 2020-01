Memo Ochoa de paseo familiar en Disney World

View this post on Instagram

Siempre orgullosos de ti @yosoy8a como siempre dándolo todo!! Contigo hasta el fin del mundo en las buenas, las malas, las peores y las mejores!!! Te admiramos y te amamos ❤️!! Esto es solo fue el comienzo así que nos vemos el siguiente torneo que vamos por ti #14🦅🏆 💙💛 #alamericanolevasdelamericaeres #volveremos 💪