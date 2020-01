Miley Cyrus inicia el año recordando a Liam Hemsworth

Por Bang Showbiz @CARASmexico

La cantante Miley Cyrus ha comenzado el 2020 echando la vista atrás para hacer un balance en forma de vídeo de la última década y de todos los hitos -tanto los buenos como los malos- que se han producido en su vida personal y profesional.

Su relación plagada de altibajos con Liam Hemsworth y su breve matrimonio que no llegó a celebrar su primer aniversario han sido, evidentemente, una parte muy importante de esos últimos años, y ella no ha tratado de pasar por alto su historia de amor en el recopilatorio que ha compartido con todos sus fans a través de las redes sociales. Se trata de una sucesión de breves clips sin voz en off de sus conciertos y entrevistas que resumen la evolución de su imagen pública y su paso de ídolo Disney a estrella del pop.

En ese montaje aparece, por ejemplo, una escena de la película de 2010, ‘La última canción, en la que se conocieron y varias de las noticias que se han publicado desde entonces acerca de sus rupturas y reconciliaciones y finalmente de su inesperada separación el pasado verano tras casarse en una ceremonia que celebraron en su mansión de Tennessee durante las navidades de 2018.

Su decisión de incluir a su ex en esa retrospectiva unos días después de que llegaran a un acuerdo de divorcio demuestra que no estaba hablando por hablar cuando afirmó que seguía queriendo al intérprete y siempre lo haría en una serie de tuits que publicó en agosto para aclarar que, en contra de lo que se rumoreaba, no le había sido infiel a Liam en ningún momento del tiempo que duró la segunda y última parte de su relación sentimental.

