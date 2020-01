Murió Andrea Arruti, quien prestó su voz a Elsa en ‘Frozen’

Por CARAS México @CARASmexico

Con tan solo 21 años de edad, Andrea Arruti, quien prestara su voz a Elsa en Frozen, falleció.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero se sabe que la joven murió el pasado 3 de enero aunque hasta esta semana se reveló su fallecimiento.

“Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribió la cuenta oficial en Twitter de League of Legends.

Fue en 2013 cuando la cinta “Frozen: una aventura congelada” se estrenó en México y Latinoamérica. El filme, producido por Disney Pictures, se llevó dos Premios Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Andrea Arruti, además de dar su voz para Elsa, trabajó en diferentes proyectos entre los que destacan Violet Evergarden en el anime homónimo y a Neeko en el videojuego League of legends.

Otros proyectos en los que participó destacan My Little Pony, Princesa Strudel, Brigette y Phineas y Ferb, por mencionar algunos.

La despedida de un amigo

A través de su cuenta Instagram, su mejor amigo quiso despedirla con unas palabras muy emotivas:

“Es lo que a todos nos gusta de los sueños, no son reales y ahora quisiera que fuese uno para despertar y dejar de sentir este dolor, pero no es así. Agradezco cada segundo a tu lado, cada risa y lágrima, daría todo por abrazarte una vez más y saber que todo está bien, igual no me guarde nada y te demostré mi cariño cada que tenía la oportunidad, gracias por corresponder sin pedir nada a cambio.

Faltarán palabras y tiempo para describir la maravilla de persona que eres y lo importante que eres para mí. Hoy me toca dejar una parte de mi alma, la parte que ocupabas tú se va contigo y jamás volverá, pero ¿sabes algo? Está bien, no me arrepiento, pues sé que hasta el último momento todo sentimiento que te dí fue sincero.

Y esa fue la promesa, pase lo que pase, estés donde estés yo te llevaré en mi corazón toda la vida, porque tú me enseñaste a vivir cada día como el primer día del resto de mi vida. Nos vemos pronto Andrea”, compartió su amigo Thugtavo.

