La Navidad de Adriana Lavat lejos de sus hijos

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Los hijos de Adriana Lavat y Rafael Márquez, Santiago y Rafaela, pasaron Nochebuena y Navidad en casa de su padre, Jaydy Michel y su medio hermano, el pequeño Leonardo.

Por lo que la actriz tuvo tiempo para compartir y reflexionar el significado de la Navidad para ella y relatar un poco cómo ha tenido que vivir estas épocas desde que sus hijos estaban pequeños.

A través de su cuenta Instagram, Lavat expresó:

“Les cuento; desde que mis hijos eran muy chiquitos tuve que aprender a desprenderme de ellos para compartir una Navidad con su padre y otra conmigo”, comienza su relato.

“¡Dios mío! Jamás lo imaginé. Duele mucho despedirse de tus bebés y quedarte con el árbol apagado; pues sin ellos no tenía sentido ni siquiera encenderlo”, expresa.

“He pasado navidades sola, con mascotas cuando hemos tenido y cuando se ha podido; hasta pasarla con amigos, que se convierten en familia en cada etapa de mi vida”, explica.

“También con amigos que lo fueron y que quizás no he vuelto a ver por circunstancias de la vida, pero se quedaron para siempre en mi corazón”, recuerda.

“Esta Navidad no están mis hijos conmigo, pero mi Santiago movió el espíritu navideño y se enciende el árbol del amor, además con música y con su madre —¡o sea yo alrededor bailando!— escribo y me imagino la cara de mi Rafaela cuando me ve bailar. Jaja la de Azul nuestra perra, ella hasta se duerme así esté yo desbaratándome en el baile”, rememora.

Es entonces cuando la actriz escribe lo que para ella es el significa de la Navidad, en la que sus hijos y su mascota están siempre presentes.

“La Navidad es un pretexto para decirnos ‘te amo’, para recordarnos que de lo que se trata es de estar en familia, no solo estás fechas sino todo el año, y si toca pasarla incluso contigo mismo, con tus recuerdos, que sea deseando todo el bien a los que amas, agradeciendo y si es posible bailando. Gracias Dios, por tanto. ¡Feliz Navidad a todos!”, finaliza su mensaje.

Una Navidad con sus hijos

Mientras que Rafael Márquez compartió una serie de fotos donde aparece su familia completa: Su esposa Jaydy; sus hijos, Leonardo, Rafaela y Santiago; así como su mamá, Rosa Alicia.

Además de tener a todos sus hijos alrededor de la mesa, Rafael Márquez estaba feliz pues era la primera vez que Jaydy preparaba el pavo.

Incluso la modelo escribió al respecto en su cuenta Instagram, donde compartió que tuvo ayuda de su suegra y su mamá.

“Este año me atreví a hacer el pavo por primera vez con ayuda de mi suegra y con la receta de mamá a quien no deje de llamar preguntando cada detalle. Quedó muy rico y ahora tenemos pavo para lo que resta del año jeje”, relata.

“Pasamos una noche mágica en familia, extrañando a los que no estaban con nosotros pero el corazón lleno de ellos. Tanto que agradecer en esta fecha especial! Les deseo a todos Feliz Navidad!!!”, compartió la maniquí.

En la postal faltó Manuela, la hija que Jaydy tuvo con Alejandro Sanz, para que en la foto estuvieran todos los hijos de la pareja.