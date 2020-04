Bernie Sanders abandona la carrera presidencial de EEUU

El aspirante a la Casa Blanca Bernie Sanders anunció el miércoles que abandona la carrera por la nominación presidencial demócrata, allanando el camino para que su rival Joe Biden se convierta en el candidato que le disputará la reelección al republicano Donald Trump en noviembre.

“Hoy estoy suspendiendo mi campaña. Pero aunque termina la campaña, la lucha por la justicia continúa”, dijo el senador de 78 años, que se autodefine como “socialista democrático”, en un mensaje a sus seguidores trasmitido en vivo en su cuenta en Twitter.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020