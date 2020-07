Donald Trump ofrece un menú muy mexicano a AMLO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá la noche de este miércoles 8 de julio una cena en honor a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, en lo que es el primer viaje al exterior del mandatario mexicano en 18 meses de gobierno.

AMLO y la comitiva que lo acompaña, tendrán dos comidas oficiales: un almuerzo muy mexicano y una cena en la Casa Blanca.

De acuerdo al menú presentado por la Casa Blanca, el mandatario mexicano y su comitiva degustaron platillos típicos mexicanos.

Para la cena que el mandatario estadounidense ofrecerá a su homólogo mexicano, donde lo acompañarán 11 empresarios, entre ellos el magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México, y Bernardo Gómez, ejecutivo de Grupo Televisa, el menú será el siguiente:

La mañana de este miércoles, la hija de Donald Trump le ofreció un mensaje de bienvenida a AMLO a través de su cuenta Twitter.

Ahí, Ivanka recordó la vez que estuvo en México para la toma de posesión de López Obrador y compartió la foto de ese día.

Reflecting on great memories as POTUS welcomes President López Obrador to celebrate the new USMCA trade agreement.

Our nations are bound together by common values, shared love of freedom & deep devotion to faith & family. This visit will further deepen our strong friendship🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/f4MeTj98i5

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 8, 2020