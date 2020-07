el club de los políticos que no usan cubrebocas

Aunque finalmente pudimos verlos con mascarillas, Trump, AMLO y Bolsonaro parecen haber formado un club para no usar el cubrebocas.

Algunos políticos se han negado a usar cubrebocas, pese a ser los líderes de sus países. Tal es el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Aquí te presentamos algunas declaraciones que han hecho sobre el uso del cubrebocas y las veces que finalmente pudimos verlos con mascarilla:

Donald Trump

El mandatario estadounidense había evitado usar cubrebocas en todos los mítines políticos, ruedas de prensa y en otros lugares, incluso después de que algunos miembros del personal de la Casa Blanca dieron positivo a la prueba de covid-19 y a medida que otros, incluido el vicepresidente Mike Pence, se han acostumbrado a usarlo.

Incluso en mayo Trump se burló de Biden cuando éste empezó a usar cubrebocas en público, compartiendo un tuit que presentaba una fotografía poco favorecedora del exvicepresidente con la cara cubierta de negro.

Finalmente el Presidente de Estados Unidos cedió y fue fotografiado usando una mascarilla oscura con el emblema de la presidencia de Estados Unidos durante su visita al hospital militar Walter Reed.

AMLO

El Presidente de México se había negado a usar el cubrebocas ante la pandemia por covid-19, incluso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, había dicho que era innecesario.

“No existe evidencia científica de que este mecanismo (el uso de cubrebocas) sea eficiente, hasta hoy”, dijo en conferencia de prensa López Gatell en abril.

Pero esta declaración quedó en el olvido cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en la ‘nueva normalidad, el uso del cubrebocas iba a ser necesario.

“En el tránsito a la nueva normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de Covid-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión”, escribió López Gatell en su cuenta Twitter el 25 de mayo.

Esto no hizo que Andrés Manuel López Obrador cediera y siguió su agenda de la manera más normal, sin uso de cubrebocas, pues dijo: “No me pongo cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo López-Gatell, entonces yo hago caso”.

Sin embargo, AMLO fue captado usando mascarilla por primera vez durante su viaje a Washington D.C. donde fue visto en público usando un cubrebocas para poder cumplir con las medidas sanitarias del avión comercial que lo llevaba a Estados Unidos.

Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil dio positivo por covid-19, así lo dio a conocer el pasado 7 de julio. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia ha sido crítico de los confinamientos, se burlaba del uso de cubrebocas y ha realizado su agenda política de la manera más normal.

“En mi opinión, el tema del coronavirus es mucho más fantasía”, dijo el mandatario brasileño sobre la pandemia que azota al mundo. Por lo que vetó el uso del cubrebocas: “Hoy firmé varios vetos a un proyecto de ley que hablaba sobre el uso obligatorio de máscaras, incluso dentro de casa. Nadie va a entrar en tu casa para multarte”, dijo.

Tras dar positivo a covid-19, Bolsonaro se vio obligado a usar mascarilla para evitar contagios. Pero esto pareció no importarle, incluso aseguró que llevar cubrebocas era “cosa de gays”.

Además, sin importarle que ya tenía el diagnóstico de covid-19, Bolsonaro ofreció una breve conferencia de prensa donde se quitó el cubrebocas para demostrar que sus síntomas no eran graves y se encontraba “bien”.

Este hecho provocó la indignación y enojo de muchos periodistas, quienes a través de la Asociación de Prensa de Brasil han presentado una demanda penal en su contra ante el Supremo Tribunal Federal.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

