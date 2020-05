“El doctor López Gatell sí es Doctor”: Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna del pasado martes que algunos creían que López-Gatell no era doctor.

“Desde hace más de una semana, empecé a recibir varias denuncias de personas que me pedían investigar si el subsecretario estrella del gobierno federal ante la pandemia, Hugo López-Gatell, realmente era doctor”, reza su texto publicado en el periódico El Universal.

Como buen periodista que es, Loret de Mola inició una serie de investigaciones para descartar o confirmar dichas aseveraciones.

Ya que muchos usuario de redes sociales le habían hecho llegar páginas web y capturas de pantalla donde aparentemente mostraban que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no tenía cédula profesional en la SEP.

También recibió una lista de egresados del doctorado en la Universidad Johns Hopkins donde el nombre de López- Gatell no aparecía.

Así que comenzó las investigaciones.

De acuerdo al curriculum que aparece en la página oficial del Gobierno de México, Hugo López-Gatell es “Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología”.

Cuenta, además, con una educación de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, Especialista en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Maestro en Ciencias Médicas por la UNAM.

Entre sus múltiples títulos está el doctorado en Epidemiología por la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos.

Pero, ¿de dónde salió que no es doctor ni epidemiólogo? Circula en las redes sociales una lista de egresados de Johns Hopkins en la que no aparece el nombre del epidemiólogo-político mexicano.

Pero según explica Carlos Loret de Mola, es imposible que en esta lista aparezca el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud , ya que “si bien (la lista) pertenece a la prestigiada universidad, corresponde al Departamento de Bioestadística. El doctorado (PhD) lo obtuvo en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins University”, explica el periodista mexicano.

Pero no solo eso, re-confirmó con la prestigiosa Universidad a quien solicitó una “solicitud de verificación a través de un correo electrónico que respondió Leslie A. Nicotera, directora de Récords y Registros de dicha Escuela. Señaló: “Les puedo confirmar que el doctor López-Gatell obtuvo un PHD en el Departamento de Epidemiología el 25 de mayo de 2006”, escribe Loret de Mola.

Otros de los cuestionamientos que se hicieron los usuarios de redes sociales y que le hicieron llegar al periodista, es si realmente realizó una maestría o especialidad en Medicina Interna.

“Al consultar en línea el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP no aparecía más que su cédula profesional (de López-Gatell) de la Licenciatura como Médico Cirujano, pero nada de su maestría o especialidad en Medicina Interna, que expresa haber estudiado en el Instituto Nacional de Nutrición y por lo tanto, en la UNAM”, escribe el periodista.

Loret de Mola explica que ante este hecho hay una explicación lógica:

“En el Directorio de Médicos Certificados del Consejo Mexicano de Medicina Interna aparece López-Gatell, pero su estatus de certificación tiene una vigencia de 1999 a 2004. Una explicación lógica de ello, me explican varios doctores, es que el subsecretario López-Gatell no haya homologado sus estudios y no haya renovado su cédula puesto que no se dedica a eso (ser internista en un hospital). Además, en la biblioteca digital de la UNAM sí figuran sus tesis de ambos grados: la maestría en Ciencas Médicas y la especialidad como internista”.

Así que para aquellos que duden de la educación profesional del galeno, la respuesta es simple: “El doctor López-Gatell sí es doctor”.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Te puede interesar: Arantxa Colchero está separada de López-Gatell