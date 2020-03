Estados Unidos ofrece 15 mdd por Nicolás Maduro

Estados Unidos anunció el jueves la inculpación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por “narcoterrorismo”, y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Maduro es acusado de “haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína”, declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.

Funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.

Watch Live at 11:00 am Eastern: Attorney General Barr and Justice Department officials to announce significant law enforcement actions relating to international narco-terrorism. @SDNYnews @SDFLnews https://t.co/LM1Xsufnzf

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020