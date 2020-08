Lozoya denuncia a Peña, Salinas, Calderón, Anaya, Meade…

De acuerdo a la declaración que se filtró, Emilio Lozoya denunció formalmente a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; entre otros políticos.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, denunció formalmente a los expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; así como a otros políticos mexicanos entre los que se encuentran los ex contrincantes de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

“Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari”, se lee en la demanda que realizó Lozoya Austin la semana pasada y que, de acuerdo a la FGR, se filtró a los medios de comunicación.

En la denuncia se incluye al ex secretario de Hacienda y Canciller con Peña Nieto, Luis Videgaray; así como a los entonces senadores del PAN, Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién, quienes ahora son gobernadores de Tamaulipas y Querétaro respectivamente.

Además, la demanda incluye también al priísta José Antonio Meade, quien fue secretario de Energía en el sexenio pasado; y Ricardo Anaya, abanderado del PAN y ex presidente de la Cámara de Diputados.

Senadores del PAN y PRI en la lista

El documento también incluye a los ex senadores del PAN, Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury; y del PRI, David Penchyna Grub

Entre los nombres que presenta la denuncia también aparecen José Antonio González Anaya, ex consejero de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; y Lourdes Mendoza, periodista.

Anaya recibió 6 millones

Según lo declarado por Lozoya, Ricardo Anaya recibió 6 millones 800 mil pesos, quien deseaba ser gobernador de Querétaro.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”, dice los documentos.

“Fue así –declaró Lozoya en la denuncia de hechos presentada en la FGR- que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial, y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

Salinas de Gortari

Emilio Lozoya también declaró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cabildeó a favor de diversos proyectos relacionados con Petróleos Mexicanos.

“…recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.

“Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa…” , se lee en el documento.

Por CARAS México @CARASmexico

