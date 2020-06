“¡Me acabo de divorciar por ZOOM!”, la historia detrás del tuit viral

Valeria Gómez finalmente se divorció este 9 de junio y lo hizo a través de zoom, una plataforma que le ayudó a cumplir su deseo de regresar a la soltería.

La mañana de este 9 de junio la chilena Valeria Gómez, de 38 años de edad, celebró que finalmente estaba divorciada y por ello quiso compartir su dicha en Twitter.

“¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día”, escribió en su cuenta personal donde inicialmente tenía tan solo 554 seguidores.

Nunca imaginó que tras este tuit, cientos de mensajes comenzarían a llegarle para aplaudir o criticar su comentario. Pero esto recién comenzaba.

Periodista de profesión, Valeria quiso responderle a quienes comentaban su publicación y de pronto pasó de tener 554 a 6 mil.

“Me ha escrito un montón de gente, que de pronto pasé de periodista a psicóloga”, dijo en entrevista con CARAS.com.mx

Las preguntas que le hacen van desde ‘¿cómo le hiciste?’ hasta comentarios de ‘ayudarme a hacerlo’, ya sea por mensaje privado o entre los muchos que le han dejado en el tuit.

Pero, ¿cómo comenzó todo?

En Chile, según nos explica Valeria, se tiene que hacer el primer trámite que es el cese de convivencia, con el cual te debes esperar un año para iniciar el trámite legal del divorcio.

“Nosotros (su ex marido y ella) hicimos esto en el 2016, el cese de convivencia. Por lo que para 2017 ya estábamos en condiciones de iniciar el trámite de divorcio de mutuo acuerdo, porque siempre quisimos a hacerlo”, recuerda.

“Pero entre que comenzamos a conversar y establecer los acuerdos; ya sabes hablar con los abogados, esto y lo otro, nos tardamos tres años para iniciar lo judicial”, relata.

Los abogados comenzaron las negociaciones y el trámite se alargo, sin siquiera sospechar que en 2020 los tomaría por sorpresa una pandemia global que paralizó el mundo.

“En marzo habíamos firmado todos los acuerdos, vía notaria, para que el tribunal recibiera los papeles y chau, se acababa el tema. Divorciados. Felices para siempre”, expresó.

Pero no sucedió como ella esperaba, el juzgado les pidió a las dos partes ir a firmar hasta el mes de junio debido a que comenzaba el tema del coronavirus.

Para Valeria esto era mucho tiempo porque, “cuando tu escuchas junio lo ves muy lejos, pero en realidad pasó volando por todo el tema del coronavirus”.

Así llegó el día en que su abogado le marcó para decirle que la audiencia sería el 9 de junio vía zoom.

“Me dijo que habían adelantado la audiencia, me lo dijo hace una semana, y que iba a ser por zoom. Ahí yo quedé para atrás, no entendía nada”, recordó.

Las primera preguntas que le llegaron a su cabeza es cómo sería este proceso virtual, cómo se iba a conectar la gente, qué pasaría con la juez, y cómo se conectarían los involucrados en este juicio.

“Pensé que si se caía el internet, mi divorcio no iba a suceder”, confiesa la periodista, “eso es lo que más me preocupaba ayer por la mañana, así que me encomendé a todo el universo: ‘por favor que salga bien todo, que todos estén conectados’; porque cuando algo falla debes esperar dos meses”, compartió.

“Es una tontera, pero yo no me quería morir sin firmar el divorcio”, reconoció, pues una de sus más grandes preocupaciones es que “Si me contagiaba (de covid-19) o pasaba algo, esa era mi mayor preocupación”.

Llegó el día. 9 de junio a las 9:30 de la mañana. La invitación zoom para ser parte de la audiencia ya la tenían todos los involucrados.

“Nos pidieron que nos conectáramos 10 minutos antes, nos mandaron el link en un escrito formal vía el Poder Judicial”, comentó.

Pero su ex marido no conocía la aplicación, por lo que Valeria le dijo cómo descargarla y lo orientó para que hiciera su usuario zoom.

Todos llegaron, virtualmente, puntuales a la cita: “Todos estaban conectados: la jueza, el actuario, el que hace el registro de la audiencia, él (el ex marido), los abogados y yo”.

“Después, cuando tu ya planteaste todos los temas y está todo resuelto, llaman a los testigos”, nos explica.

Los testigos con parte importante en el proceso, pues son quienes testifican si de verdad la pareja ya no puede estar unida, declaran si de verdad los dos ya no tienen posibilidad de volver y si efectivamente quieren divorciarse.

“Te piden 4 testigos, dos por lado. Y, dentro de esta anécdota, de los cuatro que había disponibles eligieron a mi actual pareja. Así que figurábamos todos los de la historia, ahí presentes”, comparte Valeria.

Amigos por siempre

Valeria Gómez y su ex esposo tienen dos hijos en común. Esto les garantiza una relación de por vida por lo que ambos eligieron llevar la relación de ex pareja de la mejor manera.

“Una vez que firmamos en la notaria (en marzo), salimos de ahí y nos dimos las gracias por la historia y nos deseamos lo mejor”, recuerda.

“Tenemos hijos, así que es una cosa permanente, pero también hay una cosa personal y creo que se cerró ese día y había que poner esa sentencia final que te da la justicia para que tú puedas decir con orgullo que eres divorciada”, expresó.

El tuit

Cuando finalmente la jueza les dijo que estaban divorciados, Vale quiso compartir la felicidad que sentía por este hecho.

“Estaba yo tan feliz, pero tan feliz… yo creo que estaba más feliz que cuando me casé, que sentí que a esa hora no podía llamar a nadie porque seguro estaban ocupados haciendo cosas más relevantes”, confiesa. “Así que pensé ponerlo en Instagram, pero luego pensé que ahí hago contenido para la gente de manera ocasional con ciertos temas que como periodista me gusta tocar, así que se iba a ver raro. Y en mi Facebook era muy personal”.

Me acabo de divorciar por ZOOM! 🦠

Amo la tecnología.

Hoy es un gran día 🔥. — ValegomezFue (@Valegomezfue) June 9, 2020

Así que la plataforma que eligió para expresar su felicidad por su divorcio la llevó a Twitter: “Me dije ‘¿dónde lo pongo, donde a nadie le importe y lo vayan a leer cuatro personas?’ Así que decidí ponerlo en Twitter porque solo tenía 554 seguidores”.

Aunque creyó que en esta plataforma nadie tomaría en cuenta su comentario, la realidad es que se volvió todo un tema de conversación. Tanto que “ahora medio país sabe que me he divorciado y se generó un debate sobre si lo fracasada o no fracasada que soy”.

Pero estos comentarios no le afectan y se muestra feliz y orgullosa de saber que un tuit abrió un debate y la posibilidad de ver un divorcio como un proceso natural.

“Ha sido súper bonito porque en el fondo lo que se ha logrado con esto es naturalizar un proceso que le pasa a todo el mundo. A todos por igual: Chile, México, Colombia, Argentina, en todos lados”, dijo.

“¿Por qué satanizar un proceso que es natural? Las parejas no tienen por qué estar obligadas a estar en matrimonio y por qué quieren satanizar los procesos judiciales”, se cuestiona.

Valeria sigue feliz por haber elegido festejar vía Twitter que su proceso de divorcio había concluido: ”Para mí decir ‘oh, me divorcie’ era importante”.

Un festejo que ha generado comentarios positivos y negativos, pero que para Valeria ha sido perfecto para poner sobre la mesa un tema que se considera como fracaso.

“El divorcio no es un fracaso, contarlo no es exponer tu vida privada”, expresa y explica por qué: “en Chile cada trámite que tú hagas te preguntan tu estado civil, todo lo que tú hagas lo preguntan. Así que no hay que satanizar ni el divorcio ni el matrimonio”, concluye.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

