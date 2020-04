Nueva York: la Isla de los muertos por coronavirus

Fallecidos por la COVID-19 cuyos cuerpos no han sido reclamados están siendo enterrados en fosas comunes de una isla de Nueva York por jornaleros contratados especialmente para la tarea, informaron el viernes las autoridades.

La isla Hart, en el Bronx, acoge a uno de los mayores cementerios públicos de Estados Unidos. Más de un millón de personas están enterradas en ella.

Desde hace 150 años las autoridades de Nueva York utilizan la isla para enterrar en sus fosas comunes cadáveres no reclamados, no identificados o de neoyorquinos que no pueden pagar un entierro privado.

It has come to this. The Bronx, NYC. Still from Reuters drone. pic.twitter.com/Q1yf8EAzC2

— alex thomson (@alextomo) April 10, 2020