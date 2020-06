Pareja quedó atrapada en resort de las Islas Maldivas durante cuarentena

Su luna de miel estaba planeada para durar seis días, ¡pero la cuarentena se atravesó en sus planes!

Olivia (27 años) y Raúl De Freitas (28 años), ciudadanos de Sudáfrica, se encontraban de luna de miel en el lujoso resort de las Islas Maldivas, Resort Cinnamon Velifushi, cuando se quedaron varados debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Las cabañas del encantador hotel están hechas con materiales naturales que te incitan a disfrutar de las aguas cristalinas del lugar. Originalmente, su viaje tendría una duración de seis días, sin embargo, no contaban con que la pandemia se interpondría en sus planes.

Pareja se quedó atrapada en un resort de lujo en Las Maldivas durante cuarentena

La pareja no tenía ni idea de que su luna de miel se extendería de tal manera; fueron los únicos huéspedes del lujoso hotel debido a que los aeropuertos cerraron por la cantidad de contagios que se presentaron a nivel internacional.

Según informes de The New York Times, el agente de viajes de la pareja les comunicó que realizar su viaje sería completamente seguro y que podrían regresar a tiempo y sin ningún inconveniente a Sudáfrica.

“Es increíble que tengamos este tiempo extra. Todo el mundo dice que quieren estar atrapados en una isla tropical hasta que realmente estás atrapado. Sólo suena bien porque sabes que puedes irte.” dijo Olivia.



¿Su estancia fue gratuita?

Debido a que la estancia no es nada económica, los recién casados recibieron un generoso descuento, pues el hospedaje del hotel comienza en 750 dólares por noche. Si bien la embajada sudafricana les ofreció la posibilidad de regresar a su país junto con otros 40 ciudadanos, el costo de 104,000 dólares, según The New York Times, se salía de su presupuesto; la única opción viable fue quedarse hospedados en el resort, ¡completamente solos!

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja