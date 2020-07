¿Quién es Geraldine Ponce y por qué es Trending Topic?

View this post on Instagram

Hoy concluyó una de las etapas más bonitas que he vivido. Ser Nuestra Belleza México Internacional 2016 me dejó muchísimo aprendizaje en todos los aspectos. Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de representar a mi hermoso México y poner su nombre en alto a los ojos del mundo, siempre con orgullo, dignidad y mucho amor. Y agradecida con mi familia y todos ustedes por todo el apoyo que recibí siempre, todo ese cariño que me dieron fue una gran motivación para dar lo mejor, gracias por todo, los llevo siempre en mi corazón. ❤️ Cierro este ciclo muy contenta y satisfecha por haber aprovechado al máximo todo lo que se me presentaba y haciéndolo siempre de la mejor manera. Ahora estoy lista para lo que sigue, todo lo que Dios tiene preparado para mí y recibirlo siempre con una gran sonrisa. Le deseo a Citlaly Higuera el mayor de los éxitos en el Miss International 2017, cuentas con todo mi apoyo. Confío en que traerás la corona de nuevo a México, donde debe estar. De nuevo, GRACIAS a todos los que formaron parte de este camino en diferentes maneras. ¡Besos, abrazos y muchas bendiciones! 🤗❤️🇲🇽