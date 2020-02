Quaden Bayles, un niño australiano con enanismo que fue víctima de acoso escolar al punto de querer morir, recibió un avalancha de mensajes de celebridades y donaciones para viajar a Disneyland.

Un video de Quaden Bayles, de nueve años, subido a Facebook por su madre, le mostraba llorando y diciendo repetidamente que quería morir “ahora mismo” después de ser intimidado y víctima de burlas en la escuela.

El video tenía más de 16 millones de reproducciones el viernes. La madre, Yarraka Bayles, dijo que lo había compartido para crear conciencia sobre el impacto que el acoso estaba teniendo en su hijo.

“Tengo un hijo que es suicida casi todos los días”, dice la mujer en la grabación.

Los apoyos para el niño se multiplicaron a medida que se difundía el video en línea, y una página de GoFundMe creada por el comediante estadounidense Brad Williams ha recaudado más de 150.000 dólares para enviar a Bayles y a su madre a Disneyland en California.

“Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos”, escribió Williams, quien también nació con acondroplasia -el tipo más común de enanismo-, en la página de recaudación de fondos.

Williams dijo que los fondos adicionales serán dados a organizaciones contra el acoso infantil.

El actor australiano Hugh Jackman y el jugador de la NBA Enes Kanter están entre los cientos de miles con mensajes de apoyo a Bayles.

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020