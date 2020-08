Todo lo que necesitas saber sobre la Convención Nacional Demócrata

La Convención Nacional Demócrata contará con algunos de los nombres más importantes de la política, y la mayoría de los grandes discursos serán realizados por mujeres.

Se lleva a cabo durante cuatro días; comenzó el lunes y terminará este jueves en un horario de 9 a 11 pm hora del este de Estados Unidos. Inicialmente se tenía previsto realizarla en julio, pero por la pandemia se retrasó.

Durante el primer día de la Convención Nacional Demócrata la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama fue la encargada de abrir la convención demócrata con una apasionada acusación contra Donald Trump, afirmando que “es el presidente equivocado” para el país y llamando a votar Joe Biden el 3 de noviembre.

Durante la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata realizada este martes, destacó la participación de Caroline Kennedy y Jack Schlossberg, hija y nieto del presidente John F. Kennedy.

Ahí, Caroline expresó: “En esta elección, nuestro futuro está en la boleta. Para mi generación, definirá el resto de nuestras vidas. Necesitamos abordar el cambio climático, tenemos que poner fin a la injusticia racial sistémica. Necesitamos que la atención médica esté disponible para todos. Depende de nosotros. Hagámoslo. Elijamos a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos”.

"We need to end systemic racial injustice. We need to make health care available for everybody. And we need to rebuild an economy that helps working families.

We can do this … but only with a president who asks what he can do for our country."

