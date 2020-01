“No me conocían enojada”: Danna Paola

Por Agencia JDS @CARASmexico

Luego del video que se hizo viral de Danna Paola enfrentando a un alumno de La Academia que le dijo “cul%&#” por sus críticas que ha hecho como juez, nos encontramos a la cantante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde ya no quiso ahondar mucho en el tema que provocó memes y hasta un remix musical.

“Antes que todo, ¿cómo están?, Feliz Año Nuevo, educación ante todo”, dijo la actriz a JDS ,a quien le preguntamos por qué había cancelado su presentación en el Juguetón.

“No pude, tuve unos conflictos personales y el punto es que no tengo nada que decir, el domingo ya lo dije, soy una mujer súper auténtica, me conocen de toda la vida, me río muchísimo de todo lo que han dicho, de los memes, y soy una persona súper auténtica”, recalcó la protagonista de Élite.

Corriendo porque según se le iba el avión, expresó que le gustó un tema musical que internautas crearon tras su polémica y ya lo quiere grabar.

“El mix está muy chistoso estoy pensando en grabarlo, sacarlo en canción y gracias por siempre apoyarme, debemos haber más mujeres alzando la voz, más bien no me conocían enojada”, expresó.

De las comparaciones con Belinda que le hicieron de cuando ellas eran niñas y Danna Paola cantaba “Un mundo de caramelo” y la ojiverde “Sapito”, expresó que no hay disputa ni nada que se le parezca.

“Ninguna rivalidad. Somos mujeres, hay que apoyarnos”, señaló la cantante y después partió a su destino.

