Ana Pazos – Cómo cumplir tus propósitos este 2023

Cada vez que termina un año tenemos la costumbre y la mentalidad de establecer algunos propósitos para el nuevo año que empieza y ver el año que pasó como un cierre y empezar de nuevo una nueva historia. Estamos llenas de ilusión, queremos hacer cambios, queremos lograr cosas diferentes, queremos ser diferentes.

#Columna Ana Pazos

@anapazoslifecoach

1. Tener tiempo para hacer ejercicio

2. Dejar de fumar

3. Aprender algo nuevo

4. Perder peso, comer sano

5. Salir de las deudas y ahorrar dinero

6. Pasar más tiempo con la familia

7. Viajar a nuevos lugares

8. Sentir menos estrés

9. Beber menos

¿Qué es un propósito?

Propósito significa la intención o ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En las sesiones de Life Coaching trabajo mucho el propósito de vida, eso que te hace levantarte de la cama todos los días, que está muy relacionado a la identidad, creencias y valores, el legado que quieres dejar al mundo.

Creo que en el caso de plantear lo que deseamos que suceda para el año nuevo, deberíamos llamar de OBJETIVO en lugar de propósito porque es una descripción más específica de lo que quieres lograr tanto en lo personal como profesional, aquí planteamos nuestro deseo de una forma mucho más asertiva, defines qué quieres de forma específica, para que lo quieres alcanzar (el para qué es un super motivador) y cuando quieres conseguir una fecha concreta. Tus objetivos sin metas, planes y ejecución no avanzarán, por esto es esencial que definir CÓMO vas a lograr, el camino que vas a recorrer para llevar al objetivo y tener un año extraordinario.

¿Como debemos plantearnos nuestros propósitos de inicio de año?

En la primera semana de enero, aparta un tiempo en tu agenda para una cita contigo misma, agarra papel y pluma. Escribe en papel una lista de objetivos, QUE DESEAS REALMENTE.

¿Qué es lo que deseo lograr para el próximo año?

¿Qué es lo que quiero cambiar?

¿Cómo quiero que mi vida se transforme?

Según estudios, escribir de esta manera aumentará un 50% la probabilidad de que los cumplas, después ponlos por orden de prioridad e interés para ti. Selecciona entre tres y cinco actividades o actitudes nuevas que quieras incorporar a tu rutina, si haces una lista interminable tu subconsciente se bloqueará y no sabrá priorizar.

Luego que tengas esta claridad, vas empezar en FOCO en el primero de la lista y bajarlo en un OBJETIVO CONCRETO CON PLANES DE ACCIÓN PARA EL MES DE ENERO.

A mi me encanta ponerlo en mi vision board electrónico o en papel y tener este objetivo en un lugar visible para que este en mi mente a diario (closet o escritorio).

¿Por qué lo abandonamos?

Según un estudio de la Universidad de Scranton, en Pennsylvania y el instituto de investigaciones Statistic Brain, solamente 8% de las personas que se plantean propósitos, logra cumplirlos. Esto quiere decir que tres de cuatro personas terminan el año igual que lo empezaron.

El estudio plantea otros datos interesantes: 25% de la muestra de personas involucradas en la investigación no los cumplieron ni siquiera la primera semana de enero; 55% los abandonó antes de terminar el primer mes del año y 20% después de seis meses.

Hacer cambios significativos y que alteran tu cotidianidad –comer mejor, dejar de fumar, hacer ejercicio, usar menos el teléfono, ahorrar dinero– es un reto. Por eso, todo cambio necesita una estrategia.

● Por esto es importante cuestionarte;

● ¿Qué obstáculos has encontrado en los años anteriores?

● ¿Qué te limitó de lograr el cambio?

● ¿Qué estrategias sí resultaron efectivas y cuáles fallaron?

Hay varias causas:

– de las causas es no saber formular bien los objetivos, propósitos muy grandes y poco realistas , Se acabaron los dulces y chocolates, este año voy a comer pura fruta / me levantaré a las 5 am sin falta diario

Son metas demasiado grandes para empezar. La motivación inicial disminuye conforme pasa el tiempo y tu fuerza de voluntad no es suficiente para continuar con este gran propósito.

Meta no específica “Hacer ejercicio” // Meta específica: “Salir a caminar 30 min a las 8am” Tener varios propósitos a la vez , no tener foco y cuando tu energía mental está agotada, tu autocontrol o fuerza de voluntad también disminuye.

Disciplina para salir del piloto automático… Algunos estudios dicen que las personas renuncian a sus propósitos de año nuevo debido a la falta de autocontrol, exceso de estrés y el presentar emociones negativas recurrentes, como la culpa….

También cuando decides cumplir un propósito, hay que salir de la zona de confort y entras en la zona del miedo o del desconforto: empiezas cosas nuevas, te sientes un poco insegura, incómoda, ¡es normal!

Cuando superas estos obstáculos, llegas a la zona de aprendizaje: enfrentas tus primeros desafíos, solucionas problemas .. El último paso del ciclo lo llamo zona de crecimiento: ¡ya llegaste! Aquí te sientes satisfecha, feliz por todo que hiciste y ves como te vas acercando a los que tanto quieres.

Es un camino que mucha gente desiste a la mitad

¿Hay una estrategia para plantearlos y hacer que funcionen?

Enlistar por orden de prioridad y diseñar el objetivo SMART para alcanzar el primer propósito.

Apunta cuáles son las excusas, miedos o pensamientos limitantes que podrían hacerte desistir, quienes son tus aliados en el plan para lograrlo.

Rutinas poderosas.

¿En qué deberíamos enfocarnos para cambiar nuestros hábitos?

¿Qué recursos tengo disponibles?

Descubre qué recursos tienes a tu disposición para hacerlo realidad.

¿Qué necesito cambiar en mí misma?

No puedes lograr algo diferente realizando las mismas actividades que hasta el momento has estado haciendo o continuando con la misma forma de pensar, es necesario que determines qué cosas puedes cambiar en ti misma que te ayuden a tener una mentalidad más alienada a lo que quieres lograr.

¿Cómo le puedo hacer?

Piensa en cómo puedes lograrlo, cómo puedes utilizar los recursos que ya tienes disponibles (lo que tienes hoy), cómo puedes utilizar tu pasión y tus habilidades.

6. ¿Cómo implementarlo?

Vas a ejecutar tu plan e ir paso a paso a lograr tus metas y objetivos y hacer realidad tus deseos. Recuerda siempre evaluar constantemente qué es lo que te funciona, y qué es lo que no te funciona para que puedas corregir y realizar acciones que te lleven a tu objetivo.

¿Por qué empezar en Año Nuevo? ¿Podemos hacer en cualquier momento?

Sí, puedes empezar cuando quieras

¿Cómo evitamos la frustración de NO lograrlo?

Entendiendo que somos humanos y fallamos

Paso 1 reconoce y aceptar lo que ocurre sin juzgarte , La frustración es la respuesta emocional que tenemos cuando las cosas no salen como habíamos pensado (expectativa) . O cuando no somos capaces de conseguir o satisfacer nuestros deseos

Paso 2 Aumenta tu autoestima

Paso 3 se flexible, Avanzamos en la vida haciendo zig-zag. Así, unas veces avanzamos y otras retrocedemos un poco y… no pasa nada. Cuanto más flexibles de pensamiento seamos, más tolerantes a la frustración seremos.

Paso 4 Busca alternativas, nuevos caminos

Paso 5 Se autocompasiva, tratate como lo harías si se tratara de una amiga. A veces la autoexigencia nos juega malas pasadas. Sé paciente contigo y amable , no te agobies si fallas. Es normal que un día no puedas cumplir con tu plan, analiza qué ha pasado y al día siguiente ajusta y continúa hacia él.

¿En qué áreas de la vida si podemos transformarlos?

¿Cómo nos beneficia tener o no un plan de acción para el Año Nuevo?

Beneficia mucho tener un MOTIVO, una dirección para empezar el año, esto puede ir cambiando en el medio del camino, pero una vida sin objetivo, es una vida vacia (historia Alicia )

¿Cómo podemos avanzar en nuestras metas sin sentirnos presionadas no frustradas?

Paso 1.

Priorizar, priorizar, priorizar, EMPIEZA CON 1- Piensa en tu lista de propósitos, ahora enlista por prioridad numérica, empezando con el que más ilusión te haga cumplir.

ELIGE UNO SOLO PARA EMPEZAR.

Darle prioridad te permite enfocarte; ahora, darle claridad te ayudará a cumplirlo: sé lo más específica posible y ponles una fecha determinada. Mira la diferencia entre: “hacer ejercicio” y “hacer ejercicio tres veces a la semana, hasta que pueda correr 10km en tres meses ”. Sin un rumbo fijo y una razón clara tus esfuerzos pierden sentido y tu energía se desvanece.

Paso 2.

Cuestiónate. ¿Por qué quieres esto? ¿Para qué? ¿Qué cambiará en tu vida cuando cumplas este propósito en este año? Pregúntate también cuáles son tus excusas, tus miedos y los pensamientos limitantes que podrían frustrar tus esfuerzos: miedo al fracaso, no sentirte lo suficientemente buena, incluso pena de intentarlo, pero no te preocupes, si caes, siempre te puedes levantar. Haz dos columnas: de un lado escribe las cosas positivas que habrá en tu vida si lo logras; en la otra, apunta todas las dudas que te asaltan. ¿En qué columna prefieres vivir?

Paso 3.

Haz un plan fácil de lograr Si haces planes para ir de viaje, ver a tu familia, comer en la semana, ¿por qué no harías un plan para cambiar tu vida? El chiste en este punto es ser estratégica: qué herramientas necesitas, cómo vas a usarlas, cuándo y cómo vas a auto-evaluarte, cómo te vas a premiar, qué no has hecho NUNCA que empezarás a

hacer ahora.

Crea un plan fácil de lograr

Para convertir tu propósito en una acción simple, solo pregúntate: ¿Qué acción fácil podría hacer ahora mismo para empezar con mi propósito? Escribir detalladamente todos los pasos que tienes que seguir para ejecutar cada pequeña acción inmediata es la clave para ser constante. Esto es crearle a tu cerebro secuencias fáciles de seguir, recordar y repetir.

Si quieres aprender un idioma, por ejemplo, que tu lista inmediata se vea así:

1. Bajar una app para aprender idiomas

2. Ponerla en un lugar prominente de mi pantalla

3. Poner recordatorios 3 veces al día

Paso 4.

Encuentra cómplices. Quiero que pienses en dos tipos de cómplices: aquellos de la vida real que van a ser tus porristas, tus maestros, tus contrapesos. Puede ser que hagas un grupo de WhatsApp con amigas cercanas que quieren cumplir propósitos similares; puedes unirte a grupos en FB, hacer un reto con tu pareja usando alguna app… hay mil formas de no sentirte sola en esto. El otro tipo de cómplices que quiero que encuentres son los inspiradores: piensa en mujeres poderosas que admires, que hayan cumplido propósitos similares a los tuyos, que sus sueños se parezcan a los que tú quieres lograr y utiliza esta inspiración para impulsarte.

Paso 5.

Toma micro-decisiones. Cuando hablamos de tareas laborales siempre digo que ser micro-manager no es buena idea, debes aprender a delegar. Pero cuando se trata de tus propósitos, sólo tú puedes hacer los cambios reales que necesitas, así que aprende a tomar micro-decisiones correctas: crea un hábito para cuestionarte diario a cuál de las dos columnas del paso 2 le harás caso y elige lo mejor para ti, así te acercarás a lo que deseas.

¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Disciplina, autoestima, autocontrol son necesarios…

Paso 6.

Ya sabes… ¡Visualiza! ¡manifiesta! Nada es tan poderoso como una imagen mental. Ahora piensa que esa imagen mental eres tú, con tus sueños cumplidos. ¿A poco no se siente increíble? Yo lo pienso y se me pone la piel chinita, me dan ganas de encontrar motivación hasta debajo de las piedras.

Paso 7

Repite, repite, repite

Un estudio realizado por Jane Wardle, profesora del University College, de Londres afirma que necesitas 66 días para crear un hábito. Es decir, nos toma ese plazo convertir una actividad en una acción automática, que no necesite fuerza de voluntad, autocontrol o sacrificio.

La base de esta idea es, por supuesto, la repetición. Realizar la acción todos los días, sin asociarla a nuestro estado de ánimo o circunstancias externas. Lograr eso integra el hábito a tu vida y refleja un cambio claro en tu rutina. 66 días pueden parecer demasiado, ¿si algún día fallas o no te sientes motivada? No lo asocies con la falta de motivación o voluntad, mejor analiza tu avance, ajusta tu estrategia, reconoce los obstáculos y trabaja para eliminarlos de la manera más práctica. Si un día fallas, tienes el siguiente para rectificar.

Paso 8

Celebra tus avances para sentirte motivado. Puedes aprovechar para darte ese caprichito que te mereces.

Ten presente este mantra: “Nada va a cambiar hasta que yo no decida cambiarlo”. La vida está hecha de decisiones, de las que tomamos y de las que no. Así que encuentra en qué parte del ciclo o de la escalera estás y ten la visión a futuro de dónde quieres estar. Sé constante con tu plan de acción y no tengas miedo de dar pasos pequeños, ¡son los más importantes! El valiente es aquel que, aún con miedo, da el paso necesario para conseguir lo que se propone.

Hoy estás escribiendo tu historia, ¡tu historia empieza cuando tú quieres! ¿Estás dispuesta a cambiar lo que sea necesario para terminar este año orgullosa y festejar tus conquistas? ¿Estás dispuesta a hacer algo diferente para obtener resultados diferentes? Una vez que tienes claridad y enfoque en lo que quieres y hacia dónde quieres ir, es más fácil que puedas conseguirlo.

#Columna Ana Pazos

@anapazoslifecoach

Te puede interesar: DANIELA CASSAB, LA DISEÑADORA MEXICANA QUE DESTACA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

6 hábitos para comer bien y bajar de peso