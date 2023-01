Ana Pazos- ¡Gracias 2022!, ¡Hola 2023!

#Columna Ana Pazos

El fin de año trae posadas, cenas, fiestas y mucha comida, pero también es una época espiritual, emocional y de reflexión, que nos invita a hacer un recuento de lo que pasó y lo que no pasó, y a empezar a contemplar las puertas que queremos abrir o cerrar en el año que comienza.

Los dos años anteriores vivimos una montaña rusa de emociones con la pandemia, y el 2022 nos vino a sacudir muchas cosas y a asentar otras. Hoy es un momento perfecto para salir del piloto automático y pensar en la persona que queremos ser y la vida que queremos tener en 2023.

En 2022 año pudimos retomar nuestras rutinas, volver a convivir, hacer juntas presenciales, volver a tantos eventos sociales, abrazar …en pocas palabras, volver a la vida exterior, a la vida “normal”.

Cada fin de año, me pongo a pensar en los diferentes momentos de mi vida, cuántas “Anas” ya fueron y que me gustaba de cada una de ellas y que me gustaría cambiar para para sentirme más alegre, plena y en armonía. A este ejercicio le llamo RECAP; me parece muy importante ver esta película del año que acaba, reflexionar, cuestionar y replantear. ¿Qué pasa si NO me gusta quién eres hoy o lo que haces? ¿qué pasa si ya cambiaste, si ya no cabes en ciertos lugares o grupos?

Por eso, hoy te invito a que hagas un RECAP de 2022 conmigo. Te voy a guiar en este breve ejercicio que te ayudará a tener mucha claridad, cerrar aquellos ciclos que aún siguen sin concluir y a que abras, aun con miedo, las puertas que te ayudarán a sentirte mas feliz.

Vas a necesitar papel, pluma, y lo más importante: tu mente y tu corazón bien abiertos. No hay respuestas incorrectas, pero sí respuestas poco honestas. Este ejercicio es solo para ti así que cuéntate la verdad, sin miedo.

Toma una respiración muy lenta y profunda y sigue los siguientes pasos:

Haz consciencia: detente a pensar lo que ha pasado mes con mes. Piensa en cómo te sentiste y qué te dejó. Piensa en los hábitos, relaciones, conquistas, viajes, qué actitudes, hábitos y acciones NO vas a invitar al 2023, y cuales sí. Define tu nueva versión: ¿Cuáles son mis propósitos para 2023? ¿Dónde ya no quiero estar? ¿quién es, qué hace y qué tiene esa versión de ti misma que te mueres de ganas por llegar a ser? Visualiza esa evolución que necesitas para convertirte en tu propia heroína, ¿cómo se ve? Diséñate. Aprende de ti: respondiendo a estas 8 preguntas poderosas: ¿Qué metas alcanzaste personal, profesionalmente y familiar? ¿De qué logros te sientes realmente orgullosa en estas áreas? ¿Cuáles se quedaron en la libreta de buenos propósitos? ¿Cuáles fueron las razones para no alcanzarlos? ¿Cuál ha sido la decisión más importante que tomaste y cuál te hubiera gustado tomar pero no lo hiciste por miedo? ¿Qué personas nuevas conociste y qué te han aportado? ¿Qué momentos fueron los más felices, en cuáles te sentiste plena? ¿Qué lección aprendiste en donde ya no quieres volver a equivocarte con lo mismo? ¿A quién quieres dar gracias por lo vivido durante este año? Escribe una frase corta o una palabra que resuma este año para ti. Comprométete contigo misma. Lee tus respuestas y reflexiona: ¿qué decisiones tomarás, a qué miedos vas a retar y qué sigue en tu camino para estar orgullosa de ti misma? Guarda el papel en donde escribiste tus respuestas y escribe una cartita para tu Yo del futuro de 2024 ¿con que te comprometes para tener un año extraordinario?

Completando estos 4 pasos, ¡tu RECAP está listo! Para despedirnos del 2022, te invito a dar menos importancia a cosas irrelevantes y llevar la vida más leve, con más humor y con mucha gratitud; yo estoy muy agradecida por este espacio y la confianza de poder compartir con ustedes herramientas que ayudan al desarrollo de las mujeres en las diferentes áreas de su vida.

Libérate para soñar, ir por todo aquello que siempre has querido. En esta columna te apoyaré para alimentar tu autoconfianza para que todos tus planes se traduzcan en acciones.

¡Te mando un abrazo enorme y recuerda que tienes 365 nuevas oportunidades para atreverte a dar el primer paso en dirección a esto que tanto deseas, crecer y avanzar cada día hacía al estilo de vida que quieres, escribiendo así el nuevo capítulo de tu historia!

¡Feliz año nuevo! Lo mejor está por venir. Ana Pazos

