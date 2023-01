Apasionada por la moda, María Mina emprende su propia marca de ropa

Siempre fue mi sueño tener una marca de ropa, amo la moda. Al fin puedo crear esa piezas que me costaba trabajo encontrar para el día a día, que fueran cómodas, auténticas y me hicieran sentir increíble”, expresa con emoción María Mina.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Cortesía

Desde siempre María Mina ha tenido una gran pasión e interés por la moda, pero tomó la decisión de estudiar algo más para tener múltiples puertas abiertas. Por ello, decidió estudiar la carrera de Comunicación, misma que le permitió darse cuenta de la fascinación que tiene por hablar, escribir y contar historias.

Por consiguiente, decidió hacer un blog dedicado a moda dónde comparte todos sus looks. “Amo la moda, ya que considero que los directores creativos, artistas e inclusive todos nosotros, expresamos quienes somos a través de nuestro estilo”, asegura.

Amante de la autenticidad, creó su propia firma, Mindai Clothing, misma que ofrece prendas diferentes con looks completos para no pasar por la molestia de no saber combinar atuendos. “Siento que siempre vemos lo mismo a la hora de vestir prendas casuales y cada vez que me ponía algo diferente, la gente me preguntaba dónde lo había conseguido y la verdad, era difícil contestar, ya que no eran prendas fáciles de conseguir”, expresa. Y fue ante tal necesidad, que María descubrió un nicho vacío dentro de la moda en México y tomó la decisión de crear su propia marca, para dar oportunidad a la gente de vestirse cómoda y auténtica de una forma accesible.

Mindai Clothing le ha brindado la posibilidad de explotar su creatividad dentro del diseño; con esto, María busca que las personas puedan usar una prenda cómoda y original. “Un buen outfit es una gran herramienta para conseguir tus objetivos, buscamos hacer que cada diseño haga sentir a las personas increíbles y únicas, mismo que se refleja a donde sea que vayan”.

Mindai es una marca inspirada en la cultura australiana, dado su estilo relajado y auténtico. Asimismo y en palabras de María, “Nuestros valores como la marca son; transparencia, comunidad, fidelidad, autenticidad, dinamismo, flexibilidad, experiencia, consciencia y responsabilidad”.

