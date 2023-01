EXCLUSIVA Eugenio López a 10 años de la apertura del Museo Jumex

Fue en el año 2013, cuando Eugenio López Alonso abrió las puertas del que hoy, es el proyecto que más satisfacciones le ha dado, el Museo Jumex.

Por María del Mar Barrientos

Fotos Germán Nájera e Iván Flores

Grooming Acqua di Parma

A 10 años de su apertura, Eugenio López, el coleccionista de arte contemporáneo y Presidente de la Fundación Jumex, nos abre las puertas de su casa para platicarnos sobre los retos y logros que han conllevado hacer un recinto de esta magnitud, de cómo ha contribuido el museo en el panorama del arte contemporáneo en México y sobre las satisfacciones que le ha dado en su vida, el haber creado este recinto.

“Hace más de 25 años, yo no conocía nada de esto. El tema del arte fue algo que me fascinó y fui aprendiendo en el camino. Y entendí que era algo que se tenía que tomar muy en serio”, nos dice Eugenio desde la biblioteca de su casa, en una entrevista íntima para CARAS.

En 1994, adquirió su primera obra de arte mexicano y de esta forma empezó la primera pieza de la colección de la Fundación Jumex. Y fue también en aquella década, que Eugenio se dedicó a viajar, a conocer galerías, artistas nacionales e internacionales, para entender cómo podría conformar una colección de arte, siempre pensando en apoyar las prácticas artísticas de su generación en nuestro país. Fue entonces cuando la Fundación Jumex se creó con el objetivo de fomentar el arte contemporáneo, en marzo del 2001, año en que presentó la primera muestra de la colección en la Galería Jumex, en Ecatepec. “La prensa internacional fue quien primero dio difusión a la Fundación Jumex”, nos cuenta.

Ésta apoyó a curadores y artistas que actualmente forman parte del panorama de arte contemporáneo en México y en el mundo. Después surgió la gran idea de hacer un museo, en donde se pudieran conocer las obras de reconocidos a nivel internacional con un proyecto creado por el arquitecto británico, David Chipperfield, en donde los mexicanos pudieran tener acceso a lo que se ve en los mejores museos del mundo. De esta manera, Eugenio López, crea el Museo Jumex en 2013, el cual, en 2023, cumple una década mostrando a los mexicanos las grandes colecciones de arte contemporáneo global.

Eugenio siempre contó con dos pilares fundamentales en su desarrollo personal y profesional; sus padres. Eugenio López Rodea e Isabel Alonso de López, a quienes les está absolutamente agradecido, (cada vez que habla de ellos en esta entrevista se le llenan los ojos de lágrimas al mencionar los recuerdos tan bonitos y las entrañables

enseñanzas que adquirió de ellos).

“Fue muy difícil que nos hicieran préstamos de la Trade Gallery, del Museo de Arte Moderno de Nueva York o del Chicago Institute, pero logramos traer varias obras que nunca habían llegado a nuestro país, y México quería ver eso. De eso sí me siento muy orgulloso”.

Eugenio, ¿qué ha cambiado en ti en estos 10 años?

Ha cambiado todo en mi vida. Empecé en el mundo del arte hace 25 años y no conocía nada, sin embargo, me fascinó y fui aprendiendo en el camino. Me di cuenta de que era algo que me tenía que tomar muy en serio. Después vino la idea de crear la Fundación Jumex, y luego el museo. La gente podría creer que esto fue muy fácil de hacer y que fue un capricho de un día para otro, pero ojalá supieran por todo lo que pasé para hacer este museo. Hice un recinto artístico con un arquitecto internacional, porque en México no había edificios de arquitectos de talla global.

Es maravilloso ver cómo los arquitectos mexicanos tienen edificios en Italia o en Francia, y yo quería tener un museo de un arquitecto extranjero en México.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DEL MUSEO JUMEX, EN SUS INICIOS?

Para empezar, el tema del arquitecto, resultó bastante difícil. Fue un placer trabajar con David Chipperfield, aunque el último mes tuvimos problemas porque no estaban listas las cosas. Eso sí, la apertura del museo, me la hubiera ahorrado, no la pasé nada bien. (risas). Pasé por muchas angustias, como en el tema del terreno, del presupuesto, pero ¿te digo algo? Si lo tuviera que volver a hacer, me lo aventaría de nuevo, porque valió la pena y no hay nada que me haya causado más alegría que este recinto.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN CON TU PADRE, DURANTE ESTE PROCESO DE CREAR EL MUSEO?

Lo más importante que me ha pasado en la vida, es haber tenido a mis padres, sin ellos no sería nada. Durante todo este proceso, mi papá y yo tuvimos muchos problemas, a pesar del gran amor que nos teníamos. Cuando llevábamos un año de construcción del museo, le dije a mi papá: “yo ya no puedo, porque esto está afectando nuestra relación, y se está viendo mermada con gritos y enojos”, porque subía el presupuesto. Le dije que yo lo haría después, pero no quiso. Créeme que no fue el capricho de una persona que quiso hacer una colección y luego un museo, porque pierdes el respeto de la gente. Fue algo en lo que de verdad yo creía.

¿CÓMO HA CAMBIADO EL PANORAMA DEL ARTE EN ESTA ÚLTIMA DÉCADA, GRACIAS AL JUMEX?

Creo que hemos contribuido mucho porque se han juntado varios factores. Ha venido mucha gente de fuera a ver lo que tenemos en México. Y la prensa internacional fue la que hizo famoso al Museo Jumex. Desde el principio se interesaron mucho en Estados Unidos por un proyecto que estuviera en Ecatapec, de un mexicano que tenía 28 años.

Las cosas se fueron dando poco a poco; se estaban formando galerías como la Kurimanzutto, y estaba resurgiendo una nueva generación de artistas muy importantes.

¿CÓMO VES EL MUSEO JUMEX EN OTROS 10 AÑOS?

Lo veo ahí, eso sí. Todo depende de cómo se vaya manejando. Nosotros somos los dueños del museo, pero por ejemplo, yo no puedo ser el curador, decidir qué artista quiero o pedir las piezas, pues nadie me tendría respeto. Tiene que haber un equilibrio en todo esto. Cuando llegamos a Polanco con este museo, ya no solo podíamos tener una colección, sino que teníamos que traer artistas internacionales, y fue muy difícil que nos hicieran préstamos; de eso si estoy bien orgulloso, de tener colaboraciones con la Trade Gallery, con el Museo de Arte Moderno de Nueva York o con el Chicago Institute, pues vienen sus comisarios y checan que el museo cuente con todos sus requerimientos; aún así, logramos traer varias obras que nunca habían llegado a nuestro país, y México quería ver eso.

¿CUÁL ES TU MAYOR SATISFACCIÓN EN ESTOS 10 AÑOS QUE HAN PASADO DESDE QUE SE FUNDÓ EL MUSEO?

El que tú estés aquí y que estén interesados en mí. Esto es, de algún modo, un sueño que se ha ido haciendo en conjunto con muchas personas, y el ver que tu semilla da resultado se siente muy bien; yo me siento muy feliz de ver que he podido contribuir en algo. Hemos hecho una colección muy bonita y de grandes artistas de los 50. También, otra gran satisfacción es cuando ves que hay filas de gente que quiere entrar al museo. Qué mayor regalo hay, que la gente pueda gozar del arte, generación tras generación.

Descubre la entrevista completa con Eugenio López en la edición digital e impresa CARAS ENERO

En exclusiva entramos al nuevo espacio de la Galería Kurimanzutto en Nueva York.

Además, no te pierdas el contenido exclusivo que preparamos para ti esta edición. En entrevista, Lucía Méndez nos habla de su carrera; tenemos todos los detalles sobre el especial viaje en familia de Carlos Rivera, te mostramos la royal collection de los Windsor, considerada una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo y más.