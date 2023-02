EXCLUSIVA La nueva faceta de Paulina Díaz Ordaz

¡Imparable! Le abre la puerta al amor, nuevos proyectos y logra ser mamá sin perder su individualidad.

Por Karla Reynoso

A lo largo de estos 20 años de CARAS hemos estado presentes en los momentos más importantes de Paulina Díaz Ordaz, ha protagonizado dos portadas con sus dos primeras hijas, han pasado ya 14 años desde que se convirtió en mamá y un año desde la separación con el político Jesús Sesma Suárez.

“Estoy encantada, ahora estoy viviendo un momento de felicidad y paz. Echándole muchas ganas a nuevos proyectos de trabajo, mis hijos están creciendo y es otra dinámica”, afirma Paulina.

La nieta del expresidente de México, hija de Alfredo Díaz Ordaz y Paulina Castañón Ríos Zertuche nos comenta sobre sus retos, su desarrollo desde aquella época y en qué faceta se encuentra actualmente en material emocional, familiar y en proyectos empresariales.

¿Cómo ha sido tu experiencia al intentar mantener tu individualidad y ser mamá?

A mí me encanta salir a comer, las fiestas y ver a mis amigos, por muchos años no lo hice, se quedó en pausa mi vida para dedicarme a ellos. No tenía tiempo ni de respirar, te tienes que volver multitask con tres niños chicos y de diferente sexo, porque no van a las mismas clases y no les gustan las mismas cosas. Por más de 13 años, me dediqué a mis hijos, sin embargo, con el tiempo sentí que me había olvidado de mí, me descuidé y debía buscar la forma de volver a ser feliz. No hubiera hecho nada diferente, todo se puede mientras te sepas organizar bien y cuentes con el apoyo de tu pareja o de tu familia para poder dividir tareas.

¿Le has vuelto abrir la puerta al amor?

Nunca cerré la puerta al amor, ahora tengo un novio que conocí gracias a mi mejor amiga y estoy feliz. Creo que a eso venimos a este mundo, a ser felices. Siempre había salido con personas que eran de México, nunca había conocido a alguien de fuera y

menos cruzando el continente. Vive en España, entonces viene mucho a México o yo voy, me da tiempo de estar con mis hijos, mis amigos y de trabajar. Cuando lo vuelvo ver me da emoción, siento mariposas y aprovechamos el tiempo al máximo. Luego, regresa cada uno a su vida y él también tiene hijos, trabajo y amigos. Pero, si tienes una boda o un evento familiar y no puede venir, si dices que horrible.

¿Cuál es tu nuevo proyecto?

Tenemos una fábrica en Lerma de bolsas non woven que son las que se venden al final de las tiendas. Nos estamos dedicando a hacer bolsas de tela no tejida y reutilizables, con los super mercados y marcas, nos está yendo muy bien. Además de ayudar al planeta, es un gran negocio y también quiero dejar un mejor mundo a mis hijos y a mis nietos.

Ahora los niños tienen más conciencia de que hay que cuidar el planeta y eso se te pega a ti, nosotros no sabíamos nada del calentamiento global, todo mundo cambia, aprende y vemos las consecuencias. Eso nos llevó a hacer este proyecto, algo que sea bueno para el medio ambiente, que podamos poner un granito de arena y además que sea un gran negocio.

Descubre la entrevista con Paulina Díaz Ordaz en la próxima edición CARAS MÉXICO

Te puede interesar: Ellos son los hijos de Marc Anthony