Suscríbete
Personalidades

Guillermo del Toro revela cuáles son sus películas y directores favoritos

El cineasta mexicano mencionó las obras que lo han marcado y sobre la admiración que siente por colegas que pasaron de ser ídolos a convertirse en amigos

Noviembre 18, 2025 • 
Tania Franco
Las películas favoritas de Guillermo del Toro y los directores que más admira

Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI

Cuando Guillermo del Toro conversa sobre cine, abre una ventana directa a la esencia de su mirada creativa. El director de “Frankenstein” reveló cuáles son algunas de sus películas favoritas y reflexionó sobre la grandeza de cambiar de registro como cineasta.

La admiración por sus colegas

Del Toro habló con especial emoción sobre el trabajo de Alfonso Cuarón, uno de los directores que más lo han inspirado desde joven y que hoy considera un amigo cercano. Mencionó películas como “Los Hijos del Hombre”, “Gravity”, “A Little Princess” y “Roma”.

A mí me encanta, me encanta BARDO. Me parece perfecto, me parece que es una película tan profundamente humilde que hubo gente que pensó que era arrogante.
Guillermo del Toro.

Con esta frase, Del Toro defiende la película como un acto de vulnerabilidad y honestidad artística, recalcando lo difícil que es ser genuino en una industria que siempre espera grandilocuencia de los directores consagrados.

Lo difícil para un director es cambiar de registro. Puedes hacer algo tan épico como “Harry Potter” o “Gravity”, o algo tan íntimo como Roma. Eso es un buen registro.
Guillermo del Toro.

Refiriéndose al trabajo de Cuarón, con la impecable dirección de películas tan abismalmente diferentes. Demostrando talento para dar voz a enfoques radicales con una curaduría visual que lo identifica como director. Algo que es muy difícil de lograr.

Guillermo del Toro Alfonso Cuaron Harry Potter
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
raul-rocha-miss-universo.jpeg
Personalidades
Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reconcilian tras escándalo de Fátima Bosch
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sophie-gregoire-habla-de-la-relacion-de-justin-con-katy
Personalidades
Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de su ex Justin Trudeau con Katy Perry
Noviembre 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed (1).jpg
Entretenimiento
Alfonso Cuarón y Edgar Wright juntos en la premiere de El Sobreviviente en Nueva York
Noviembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-marca-de-ropa.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc lanza su propia marca de ropa
Noviembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tony-mils-himno-nacional.jpg
Personalidades
Tony Mils, nieto de Carlos Slim interpreta el Himno Nacional en partido de futbol
El joven fue el encargado de interpretar el Himno en el partido entre México y Uruguay
Noviembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor
Entretenimiento
Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor
El protagonista de “Frankenstein” confiesa su inesperada profesión soñada, si no hubiera dedicado su vida a la actuación
Noviembre 14, 2025
 · 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2
Travel
Los destinos reales detrás de tus películas y series favoritas
Destinos que todo amante del cine y las series debe visitar al menos una vez
Noviembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
Las obras de arte que inspiraron a Guillermo del Toro en Frankenstein
Arte y Cultura
Pinturas que inspiraron a Guillermo del Toro en “Frankenstein”
El director mexicano tomó obras de arte que marcaron la historia de la humanidad para su nueva película protagonizada por Jacob Elordi
Noviembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
10 COSAS DE JACOB ELORDI
Personalidades
10 cosas que quizá no sabías de Jacob Elordi
De su altura hasta su estrecha relación con su madre, el actor australiano revela detalles poco conocidos de su vida
Noviembre 12, 2025
 · 
Tania Franco