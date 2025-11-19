Guillermo del Toro revela cuáles son sus películas y directores favoritos

Cuando Guillermo del Toro conversa sobre cine, abre una ventana directa a la esencia de su mirada creativa. El director de “Frankenstein” reveló cuáles son algunas de sus películas favoritas y reflexionó sobre la grandeza de cambiar de registro como cineasta.

La admiración por sus colegas

Del Toro habló con especial emoción sobre el trabajo de Alfonso Cuarón, uno de los directores que más lo han inspirado desde joven y que hoy considera un amigo cercano. Mencionó películas como “Los Hijos del Hombre”, “Gravity”, “A Little Princess” y “Roma”.

A mí me encanta, me encanta BARDO. Me parece perfecto, me parece que es una película tan profundamente humilde que hubo gente que pensó que era arrogante. Guillermo del Toro.

Con esta frase, Del Toro defiende la película como un acto de vulnerabilidad y honestidad artística, recalcando lo difícil que es ser genuino en una industria que siempre espera grandilocuencia de los directores consagrados.

Lo difícil para un director es cambiar de registro. Puedes hacer algo tan épico como “Harry Potter” o “Gravity”, o algo tan íntimo como Roma. Eso es un buen registro. Guillermo del Toro.

Refiriéndose al trabajo de Cuarón, con la impecable dirección de películas tan abismalmente diferentes. Demostrando talento para dar voz a enfoques radicales con una curaduría visual que lo identifica como director. Algo que es muy difícil de lograr.