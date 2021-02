Isabel Preysler, la reina de corazones cumple 70 años

Por Eugenia Garavani @eugeniagaravani

Isabel Preysler

Era 29 de enero de 1971, solo tenía 19 años y una mirada muy tímida, aunque años después confesará durante una entrevista que “estaba tan triste, no quería casarme y hasta el cura no entendía porque no paraba de llorar”, pero triste o no, era su boda con el ídolo de multitudes, Isabel Preysler llegaba al altar con Julio Iglesias a quien había conocido unos meses antes en una fiesta.

La pareja continúo siendo noticia gracias a su matrimonio, el nacimiento de sus tres hijos y una inminente separación en 1978.

Entonces la vida para Isabel ya no fue igual, fue una vida fascinante documentada en cientos de revistas que saben que el colocar su rostro en portada o interiores les refleja ganancias, su boda con Julio Iglesias la hizo figura pública pero todo lo que paso después de su divorcio la convirtió en la reina del papel couche, y su majestad hoy cumple 70 años.

Lo primero que me llama la atención cuando veo a Isabel en esas portadas no es solamente su elegancia, todos sabemos que Isabel tiene clase – y a Cristina Reyes su fashion stylist- pero más bien es el arte de seguir siendo noticia después de medio siglo.

Isabel fue la primera influencer en España, cuando jamás imaginamos que algún día tendríamos redes sociales y el termino aun no existía, Isabel era eso, una influencer, y continua siendo a sus 70 años, un modelo a seguir para miles de jovencitas que quisieran gozar del estatus mediático que Isabel tiene y que ha tenido desde que se casó con Julio.

Nació en Manila, Filipinas y salió de ahí porque según cuentan su papa quería alejarla de un novio, la envió a España e irónicamente se casó tres veces, hoy camina del brazo de un premio nobel, la mujer no canta, no baila, no actúa y es una celebridad.

En los últimos años y tras el fallecimiento de Miguel Boyer con quien estuvo casada por 25 años –y de quien se enamoró estando casada con el Marqués de Griñón- se ha vuelto más abierta con la prensa, la hemos visto sentada de nuevo en los programas de televisión, y sus detractores pensaran que necesita seguir vigente y que cobra por cada una de las palabras que pronuncia públicamente.

Pero en realidad esto no es nada viejo, Isabel ha posado y le ha dado ríos de tinta para las revistas desde el primer día cuando entre lágrimas pronuncio el “sí quiero” a Iglesias, como si también hubiera aceptado en matrimonio a la prensa.

Sus hijos también la han colocado en situaciones de las que ha salido elegantemente airosa, pero lo que personalmente le aplaudo a la madre de Enrique Iglesias es haber hecho de su vida una novela de Tolstoi y no haber terminado lanzándose a las vías de un tren, al contrario, nunca se pronunció para aclarar rumores, ni cuando más atacada por los flashes estaba; existen fotografías acompañada de su marido en turno junto al siguiente Sr. Preysler y ni con tales pruebas la han hecho bajar de ese pedestal en el que se encuentra desde hace cinco décadas.

Que si Carlos Flacó le presento a Boyer, que si fue Boyer quien la puso frente a Vargas Llosa, no se sabe con exactitud, pero ella continua apostando por el amor de un hombre cada vez más interesante y acorde a su edad.

Muchas mujeres podrían aprender de la bella Isabel que ella misma hace sus relaciones públicas, agenda entrevistas y dice lo que debe decir, sin dejar de ser nota.

Son cincuenta años de reflectores como una figura central de las revistas del corazón, su vida que para muchos es la de una mujer que escalo alto, es para otros la de una mujer que llego lejos sin un título universitario.

No sé si ella se fijó como meta esta fama que la rodea, si alguna vez pensó que a los 70 años continuaría siendo icono de la moda y que su vida amoroso continuaría siendo noticia, que el termino influencer debería ser utilizado para referirse a ella, que a su curriculum puede sumar ser madre de una marquesa, Isabel Preysler no posee títulos nobiliarios y sin embargo es y seguirá siendo la reina de corazones.