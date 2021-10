Las CARAS del emprendimiento: Christian Rojas

Christian Rojas descubrió su pasión por las revistas, el teatro, el cine y la literatura después de graduarse de la Licenciatura en Comunicación. A pesar de las dificultades emprendió su propia revista: Grazia, en entrevista nos platica los detalles de su emprendimiento.

Por Karen Huerta Arceo

CHRISTIAN ROJAS – Las CARAS del emprendimiento

¿Cómo nació la idea de emprender tu propio negocio?

Terminé un ciclo muy importante, trabajé 16 años en una empresa de manera interrumpida e intensa, ahí aprendí todo lo que sé, fue como mi escuela. Después surgió la separación debido a la falta de alineación de nuestros objetivos, y nació mi idea de emprender por mí mismo, así puedo hacer todo lo que me apasiona y al mismo tiempo tener tiempo para mi familia.

¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste a la hora de iniciar?

El dinero, para emprender necesitas un capital para iniciar, pero me di cuenta de que si tienes el talento, el conocimiento y bases sólidas, el dinero sale. Muchas veces las barreras que tiene la gente para no hacer las cosas dentro del emprendimiento y en la vida, están en la cabeza. Cuando eliges tu camino y vas por el, todo funciona.

¿Cómo vivió tu empresa la época de pandemia?

Me sirvió para muchas cosas, dentro de ellas para repensarnos como negocio, replantear la mayoría de nuestras estrategias y crecer en muchas de ellas. Fue un año del cual no me quejo, para nosotros no fue un año “terrible” como muchos lo plantean, adquirimos muchos conocimientos, ganamos terreno en distribución y circulación. Nos replantamos el cómo lograr seguir llegando a la audiencia, se volvió fundamental para nosotros el tema de los eventos y la transmisión de experiencias virtuales, descubrimos todo un mundo nuevo.

¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado?

Empezar chiquito y competir con los grandes. Nosotros trabajamos con un equipo de primer nivel, gente experimentada, una marca internacional que confió en nosotros y tuvimos que darnos a patadas con grandes corporativos, hoy con mucho orgullo reconozco que nos encontramos a su nivel.

¿Qué te inspira a salir adelante?

Hacer algo que le llegue a la mente de las personas y a sus casas. Tengo varios medios dentro de la compañía, me motiva ver que la gente comparta sus experiencias en redes sociales cuando ve nuestras revistas y nuestro contenido. Quiere decir que todo el trayecto que he recorrido llegó a su destino.

¿Qué es lo que más te gustó de haber emprendido en este ámbito?

Darme cuenta de que sí se puede, el talento y tu carrera te lo llevas contigo, siempre te acompañan y es clarísimo a la hora de emprender, te das cuenta de tus capacidades reales. Me da orgullo que dentro de mi trabajo hago lo que más me gusta y al mismo tiempo tengo tiempo para mí y para los que más quiero.

¿Cuál consideras que es el primer paso para emprender?

Decidirte, tener una idea clara y concretarla quitando la barrera principal que es uno mismo, las barreras son mentales.

¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emprender hoy en día?

Fíjense que hagan todo lo que les gusta y les apasiona. Hagan un plan de negocios con una proyección a mediano y a largo plazo, no duden de ustedes y háganlo, nunca va a llegar un momento para emprender, eso nace de ustedes.

