Carla, apasionada por la ecología y su hermana Cristina por la ciencia, lograron fusionar sus conocimientos para crear su propio emprendimiento de cosméticos naturales: Teia, con el objetivo de crear conciencia ecológica.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Ig: @teia_cosmeticos, @carlamejiam, cristymejiam

Las CARAS del emprendimiento: Cristina y Carla Mejía

¿Cómo nace Teia?

CR.M: Es una historia muy bonita, hubo un tiempo en el que yo me quede sin trabajo y Carla trabajaba en un lugar que no le gustaba. Fue así como nos animamos emprender juntas, empezamos una tienda en línea de algo no relacionado con cosméticos, pero las personas justo los buscaban y no teníamos ninguna opción de este tipo.

CA.M: Yo siempre he sido fan de la cosmética natural, así que las dos fusionamos nuestras pasiones, habilidades y necesidades de las personas para crear Teia hace 6 años.

¿Cómo es trabajar de la mano de tu hermana?

C.R.M: Afortunadamente somos tan diferentes que nos es muy fácil repartirnos y dividirnos las responsabilidades. El amor y el respeto hace que las cosas fluyan de la mejor manera.

CA.M: Justo gracias a nuestras diferencias nos complementamos mucho. En lo que a ella le falla yo lo hago y lo que a mí me falla ella lo hace.

¿Teia tiene parte de su esencia?

CR.M: Yo me identifico con la parte formal de la marca, voy más de la mano con la formalidad, por el otro lado tiene esta parte colorida, relajada y ecológica que es justo la personalidad poquito hippie de Carla.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

CR.M: La parte financiera, fue lo que más se nos dificultó al principio. Cosméticos es un negocio bastante complejo, ya que tenemos todos los factores como materia prima y demás que hacen que el producto funcione.

CA.M: Esta muy romantizado el concepto de emprendimiento, y verdaderamente es muy complejo, hay trabas y problemas desde el inicio. Nosotras nos acostumbramos a resolver problemas todo el tiempo.

¿Qué efectos tuvo la pandemia en Teia?

CR.M: Realmente pensamos que no nos iba a ir tan bien, pero de hecho la gente se encerró y tuvieron el tiempo libre perfecto para visitar nuestra página en línea, nos ayudó bastante a recibir pedidos.

CA.M: Estuvimos muy preocupadas al principio, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, también hubo restricciones en cuanto a las materias primas, pero logramos salir adelante. El haber estado bien posicionadas en línea fue lo que más nos ayudó.

¿Qué tienen en común laboralmente hablando?

CR.M: La parte humana, el hecho de poderle dar trabajo a mujeres nos encanta a las dos, compartimos el mismo lema. Ambas le damos un gran enfoque a la parte humana y de desarrollo de las personas que colaboran con nosotras.

