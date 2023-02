Las CARAS del emprendimiento: Floriana Ibarrola y Karen Rodarte

Karen Rodarte y Floriana Ibarrola, tomaron la decisión de crear su podcast, Benjies of Beauty, con el objetivo de compartir la información más relevante sobre belleza, wellness, finanzas y más.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

IG: @florianadl, @rodartekaren, @benjiesofbeauty

“Benjies of Beauty es un proyecto de 360 grados altamente creativo que busca dejar una huella en las personas”, Floriana Ibarrola.

¿Cómo nació Benjies of Beauty?

K.R: Desde la Universidad me di cuenta de que quería emprender algo, Floriana tenía la idea de este proyecto desde hace mucho tiempo, me buscó y me encantó la idea, fue así como empezamos Benjies of Beauty hace 3 meses.

F.I: Tanto Karen como yo, las dos ya habíamos emprendido antes dentro del ámbito de la belleza. Me di cuenta de que, en esta época, la estrategia de posicionamiento para las marcas es tener una marca personal y crear contenido.

Antes de emprender, me di cuenta lo difícil que es encontrar tutoriales o podcast que te expliqué cómo hacer las cosas paso a paso, nos basamos en ese nicho vacío.

¿Qué significa el nombre de su emprendimiento?

F.I: Benjies of Beauty se llama así porque Benjies es como se le dice en Estados Unidos al billete de denominación más alta, es un modismo americano.

K.R: Quisimos aterrizar este nicho porque al final la belleza no nada mas engloba maquillaje y skincare, la belleza engloba, estéticas, productos y cuidados. La belleza es la industria numero 5 a nivel global. Cuando Floriana me platicó la idea me pareció increíble poder ayudar a las personas con conocimientos clave de una forma muy teórica pero entretenida a la vez.

¿De dónde nace la inspiración para hablar de diferentes cosas dentro del podcast?

F.I: Muchos de nuestros capítulos son con invitados especiales. Metemos a gente experta en el tema de ese día para dar información de valor. Principalmente nos enfocamos en temas de belleza y wellness, pero también abarcamos temas de contabilidad y negocios, todo con el objetivo de dar diferentes tips que ayuden a las personas.

K.R: Cada invitado nos deja algo que nos ayuda en nuestro día a día y nos sentimos muy orgullosas de poder compartir estos conocimientos en las personas. Buscamos dejar mensajes muy bonitos. Crear contenido de valor es justo lo que se necesita hoy día.

¿Cómo es trabajar juntas?

F.I: Hacemos una muy buena mancuerna, Karen es mucho más centrada y controlada, antes de cada capítulo del podcast llega con notas preparadas para darse ideas y yo no, yo soy experta en improvisar, leo el tema, me preparo pero en su momento platico mucho de lo que se y me nace.

¿Qué les inspira dentro de este proyecto?

K.R: Saber que la gente no nos escucha por morbo o porque no tienen nada que hacer, sino que lo escuchan porque buscan nutrirse, aprender y escuchar información de valor.

F.I: Me inspira nuestro secreto, que es saber informar pero a la misma hora entretener.