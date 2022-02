Lorena García y Jimena Antunez: nuestras emprendedoras de la semana son el claro ejemplo de que sí se puede mezclar el trabajo y la amistad. Lorena y Jimena, amigas desde hace muchos años llevan a cabo su nuevo proyecto “Artesano”.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Lorena García y Jimena Antunez

Artesano Casa es una plataforma de ventas digital con productos 100% mexicanos que demuestran fascinación hacia los artesanos de diversas partes de la región.

¿Cómo terminaron siendo socias?

J.A: Somos amigas de toda la vida. Me nació la idea de trabajar con algo relacionado con la artesanía, me encanta y la valoro muchísimo, de ahí nace mi proyecto Artesano Casa, desde que empecé me he apoyado muchísimo en Lore, me ayuda a llevar la página en línea, el marketing y sobretodo a dar ideas para siempre estar mejorando el negocio.

¿Cómo nació su negocio?

J.A: Hace como 2 o 3 años me nació la idea de empezar mi propio negocio, empecé viendo a uno que otro artesano en Michoacán, yo les daba ideas que traía para hacer productos y les encantó, me ayudaban a hacerlos y yo los vendía. Una vez que el negocio empezó a crecer, invité a Lore a ser parte de esto tan increíble y gracias a su emprendimiento de marketing nació Artesano Casa.

L.G: Juntas le fuimos dando esencia al negocio, el nombre, el logo, la página en línea, etc. A pesar de que muchos digan que la pandemia fue “tiempo perdido” para los emprendedores, yo lo veo mas como un tiempo que nos ayudó a platicar y plantear ideas nuevas para mejorar. Una de las cosas que veíamos con Artesano es que implica mucho la parte de curaduría, todo mundo ve las artesanías simplemente como productos mexicanos, nosotras lo que queremos es ayudar a los artesanos y vender su historia junto con esta curaduría.

¿Cuál es el objetivo de su negocio?

J.A: Cómo recién dijo Lore, queremos vender este arte con una historia, ofrecer cosas que tengan un valor especial, productos representativos que se puedan vender en todo el mundo. También buscamos ayudar a las comunidades con las que trabajamos, un objetivo a largo plazo es hacer talleres para que este arte no se pierda, nos comentan que muchos de los jóvenes hijos de artesanos están perdiendo el interés por las artesanías y queremos que se siga aprendiendo el oficio de tantas regiones.

¿Qué ha sido lo que más les ha gustado de emprender?

J.A: Los retos. A mí me ha gustado mucho las relaciones que creamos con los artesanos, me gusta mucho escuchar sus historias y sobretodo el proceso que llevan con todas las artesanías.

L.G: Como dice Jimena, la relación y comunicación que llevamos con los artesanos. Muchas veces hemos visto detallitos y los aconsejamos para mejorar ya sea en la cerámica, el barro con los hornos con los que se trabajan y con los empaques para los productos que van al extranjero lleguen perfectos. También me gusta el proceso de lluvia de ideas, conforme va creciendo Artesano Casa nos van saliendo ideas de nuevos proyectos.

¿Qué consejo les darían a los emprendedores?

J.A: Crean al 100% en su proyecto. Empezar desde cero, luego les empezarán a llover las ideas y todo va a ir fluyendo.

L.G: Sí, crean mucho en su proyecto, tengan bases y organización, aunque sea poquito con lo que van empezando, organícense en cuentas y todo. Igual algo que viene derivado del creer en ti es el cobrar, no tengan miedo ni pena a cobrar porque es algo que tú estás haciendo con todo tu corazón y tiene un gran valor.

Instagram: @artesano_casa

