Mario García Torres nos cuenta acerca de “Destino”, su nuevo proyecto

Desde el museo El Eco, en el cual expone su más reciente proyecto “Destino”, Mario García Torres, nos habla sobre el arte, cómo inició su amor hacia él, los conceptos que lo mueven e inspiran y todo lo que en conjunto, lo convierten en uno de los artistas mexicanos con mayor reconocimiento a nivel internacional.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Israel Hernández

El artista mexicano Mario García Torres ha logrado convertir su pasión, en su trabajo, exponiendo sus obras alrededor del mundo y demostrando que el arte puede cambiar un pensamiento y sentimiento colectivo de manera positiva.

¿Cómo descubriste tu amor por el arte?

El Museo Biblioteca Pape, uno de los primeros museos de arte contemporáneo del país, en mi ciudad natal, Monclova, fue el que vio nacer mi amor por el arte. Mi mamá era voluntaria ahí, entonces, desde niño, escuchaba las historias de artistas que había conocido y exposiciones que había visto. Desde muy temprana edad tuve la oportunidad de estar expuesto a colecciones de mucha vanguardia. Esto me hizo ser una persona muy curiosa y me acercó al mundo del arte.

¿Cómo ha sido convertir tu pasión en tu trabajo y, además, ser conocido como uno de los artistas latinoamericanos con mayor reconocimiento internacional?

Cuando decidí estudiar arte, era realmente un volado, una renuncia, porque en aquel momento no existía el mercado que existe hoy. Yo me quería dedicar a esto y a pesar

de haber pasado por crisis en las que pensé abandonar mi carrera artística, con el tiempo, el mundo fue cambiando y las oportunidades para tener una práctica estable se empezaron a presentar. Siempre he sido una persona enfocada en el presente, nunca espero nada del futuro, ni reviso el pasado. Me concentro en trabajar día a día en mis proyectos, fijándome en los pequeños logros y no tanto en los grandes.

¿Cómo te describirías como artista?

Como artista eres dos personas: el que está en el estudio y el que está fuera de él. La gente trata de encasillar en términos y a mí no me gusta eso. Creo que soy cuidadoso, cariñoso y curioso hacia el arte y hacia los temas que me interesan.

¿Cómo te mantienes inspirado?

Creo que es algo que traigo innato. Soy muy curioso, siempre estoy buscando respuestas, es por eso que mi proceso creativo siempre empieza con una pregunta. La mayoría de mis obras tienen que ver con investigaciones de intereses personales.

¿Consideras que es importante, como artista, diversificarse en diferentes ramas del arte?

El arte conceptual, el cual se enfoca más en la idea y no tanto en la forma de representarla, siempre me ha permitido cuestionarme cómo es la mejor manera de transmitir un mensaje. Entonces, para mí es algo muy natural. Para el mundo exterior, es un suicido, porque lo más fácil siempre es hacer arte que sea igual porque te permite crear una imagen. A mí lo que me interesa es cuestionar el arte y los procesos.

Cuéntanos sobre tu nuevo proyecto “Destino”.

Es una exposición y acto escénico. El monólogo lo escribí junto a Eduardo Donjuan y hablamos sobre temas que a mí me interesan mucho y que me parecía importante cambiar la percepción que tenemos de ellos. Creo que vivimos en un mundo de decepción, en el que los jóvenes crecen con ilusiones y luego se dan cuenta de que todo lo que les prometieron no está; no hay oportunidades laborales, cada vez es más complicado viajar, etc. En un mundo globalizado, los medios nos comparten ideas de países desarrollados y nosotros, en un país en desarrollo, vemos esas ideas muy ajenas a nuestra realidad, lo cual genera una decepción colectiva. Es por eso que pensé que era importante tomar estas ideas como la mediocridad, el destino, la espera y la desilusión, para que podamos asumirlas como algo distinto.

