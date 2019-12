El príncipe Harry y Meghan Markle pasarán la Navidad en Canadá

El príncipe Harry y su esposa, Meghan, que no celebran la Navidad con la reina Isabel II de Inglaterra este año, pasan tiempo en familia en Canadá con su bebé Archie, indicó una portavoz de la pareja.

Harry y Meghan han tomado unas vacaciones prolongadas de sus funciones reales tras haber sido expuestas, en un documental el pasado mes de octubre, sus dificultades frente a la exposición mediática.

“Esta decisión de instalarse en Canadá refleja la importancia de este país de la Commonwealth para ellos”, añade la portavoz, precisando que aprecian “la calidez del pueblo canadiense y la belleza del paisaje junto a su pequeño hijo”, nacido el 6 de mayo de 2019.

“El duque de Sussex viaja frecuentemente a Canadá desde hace varios años y la duquesa vivió en ese país siete años, antes de convertirse en un miembro de la familia real”, agregó. La exactriz estadounidense Meghan Markle vivió en Toronto cuando participó en el rodaje de la serie “Suits”.

“Al príncipe Harry, a Meghan y a Archie: les deseamos una estancia agradable y tranquila en Canadá. Aquí están entre amigos, siempre son bienvenidos”, tuiteó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019