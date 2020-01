Las reacciones en Twitter tras el anuncio de Meghan y Harry

Después de que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaran que dejarían sus funciones de primer rango en la familia real británica, las reacciones de los cibernautas no han parado.

La noticia nos cayó por sorpresa, pues afirmaron que “Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución”.

A través de Twiiter miles de personas comentaron estar a favor y en contra sobre la nueva postura que han tomado los duques de Sussex.

Así fueron las reacciones a favor de su decisión de separarse de la familia real británica.

Muchos recordaron a la princesa Diana y dijeron que estaría orgullosa de su hijo Harry.

Dos jóvenes de la realeza se mudan a América a seguir su propio camino lejos de su tóxica familia en Europa. No, no es 1864, es 2020.

Felicidades Meghan y Harry. Esperen esto en The Crown y algo similar en The Crown of Mexico.

