Él es el sobrino nieto más galán (y desconocido) de la reina Isabel II

Aquí te decimos todo sobre el sobrino nieto más guapo de la reina Isabel II: Arthur Chatto.

Hay 12 bisnietos de la reina Isabel II que conforman la nueva generación de los Windsor, y lo cierto es que estar al tanto de cada miembro de la familia real puede ser abrumador. Por eso te contaremos más sobre el guapo sobrino nieto de la fallecida reina de Inglaterra, quienes ha robado muchos suspiros y sorprendido a más de una persona con su físico: Arthur Chatto.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arthur Chatto (@arnchatto)

¿Cuántos nietos y bisnietos tiene la reina Isabel?

Isabel II tenía en vida 8 nietos y 12 bisnietos. Por ejemplo, está su nieto, el futuro rey de Inglaterra el príncipe William, y a su vez su bisnieto el también próximo monarca el príncipe George.

Te puede interesar:

¿Cuántos años tiene el sobrino nieto de la reina Isabel?

Los poco conocidos sobrinos nietos de la reina son Samuel y Arthur Chatto, nietos de la princesa Margarita. Sus papás son Daniel y Sarah Chatto —Lady Sarah es la hija menor del primer matrimonio de Margarita con Anthony Armstrong-Jones.

Samuel Chatto tiene 26 y Arthur Chatto 23 años, y son el 28 y 29 en la línea de sucesión al trono, respectivamente. Los hermanos Chatto siguieron los pasos de sus primos William y Harry, y asistieron a Eton College.

¿A qué se dedica Arthur Chatto, el sobrino nieto de la reina Isabel II?

Arthur tenía un perfil de Instagram con casi 50 mil seguidores, pero ya no existe más. Aún así, en internet rondan las famosas fotos de sus six pack, pues al sobrino nieto de la reina Isabel II le encantan los deportes y ha sido entrenador personal.

Art, como lo conocen sus amigos, es aficionado del montañismo, el box y el buceo. Pero la actividad en la que más califica es en remo. Su equipo de remo lo califica como “excepcional, acomedido, entusiasta y un miembro muy valioso”, vía E! News.

En su calidad de entrenador personal, Arthur Chatto trabajaba para BoundFitness, donde su perfil decía que se especializaba en entrenamiento de fuerza y resistencia. “Soy entrenador personal de nivel 3, me especializo en entrenamiento de fuerza y resistencia con enfoque militar. ¡Tuve la suerte de remar por el Reino Unido este verano! Esto me dio mucha experiencia en entrenarme a mí y al equipo para completar la desafiante expedición”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arthur Chatto (@arnchatto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arthur Chatto (@arnchatto)

En 2020 Daily Mail reportó una de sus competencias, donde asistió su novia Lizzie Friend —aunque se desconoce si aún son pareja. “Se engancharon al momento. Ella es realmente dulce y hacen una gran pareja. Él la llevó al Royal Ascot este verano como su cita”, dijo una fuente al tabloide.

La familia completa asistió al funeral de la reina Isabel II en 2022 —después de todo, no cualquiera puede decir que la reina de Inglaterra fue su tía abuela. Además Arthur Chatto confesó a The Telegraph años atrás que sí ha visto The Crown. “Sí, la he visto. Pero creo que solo es una interpretación. Así que solo recuerdo quiénes son realmente y no dejo que la televisión cambie mi juicio sobre nadie”.

Sigue leyendo: