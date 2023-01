El gran mérito de Juan Carlos I es que al morir Franco, en 1975, fue el artífice del paso de España a la democracia. Motivo por el que había sido respetado e intocable en el país (hasta hace años atrás). Esto aumentó su popularidad también entre las féminas y no hay príncipe sin plebeyas. Cuenta Pilar Eyre en el libro “La soledad de la Reina” que la famosa vedette de la época Bárbara Rey fue una de las mujeres cautivadas por el nuevo monarca.

Con Bárbara hubo una relación que desembocó en que pagara por su silencio, ya que la vedette amenazaba con revelarlo para que no la dejara. Este rumor cobró fuerza cuando en 1997 ella declaró a la prensa que unos maleantes entraron a su casa. “No a robar, sino a buscar evidencia delicada que me asocia con una figura importantísima del panorama español”. ¿Por qué habría guardado evidencias si no quería que se supiera?

El rumor de que se trataba del rey Juan Carlos cobró fuerza porque en aquellos años acostumbraba escaparse de La Zarzuela en su moto, con chamarra negra de cuero para ver a sus “novias”, una anécdota que se contaba por todo Madrid desde los 80 hasta los 90.

Cuando Juan Carlos rompe la relación con la vedette y ésta comienza a chantajearle con sus encuentros íntimos, tuvieron que llegar a un acuerdo definitivo. Bárbara cobró un generoso finiquito. 4 millones de euros por su silencio, según Diario16, costó la tranquilidad parcial del monarca español.

La ahora exvedette apareció en un programa televisivo donde dio sorpresivas declaraciones del amor que la enfundaba con el rey emérito, vía Lecturas.

“Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí. Lo he dicho con mucho respeto, no he dicho que no hayan dicho los demás. Sabía claramente que era una relación que no podía tener futuro. Tanto por su parte como por la mía hay un respeto a determinadas cosas y todo vale”, dijo Bárbara Rey.