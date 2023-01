El príncipe Harry revela la forma “humillante” en la que perdió su virginidad

En su libro de memorias Spare, el hijo menor de la princesa Diana habló de cómo perdió su virginidad.

El libro del príncipe Harry está dando de que hablar, el hijo de la princesa Diana y el rey Carlos III aborda los acontecimientos más significativos de su vida. Medios británicos tuvieron acceso al libro antes de su lanzamiento previsto para el 10 de enero.

El príncipe Harry confesó en su libro que perdió la virginidad a los 17 años con “una señora mayor” que “amaba mucho a los caballos”. “Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido. Sin duda alguien nos vio”.

Otras de las impactantes revelaciones de Spare abordan las peleas que Harry tuvo con William, a quien califica como “archienemigo”, cómo se enteró de la muerte de la princesa Diana y cómo reaccionó, así como el consumo de drogas cuando era adolescente. Asimismo, Harry le suplicó a su padre que no se casara con Camila, así lo afirma en el libro, ya que temía que fuera una “madrastra malvada”, según los medios Mil Online y The Sun, que obtuvieron una copia en español de las memorias.

Por otro lado, Harry admitió que consumió cocaína a los 17 años, “por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana en caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces había consumido un poco más. No era muy divertido y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”.

Aunado a lo anterior, el príncipe dijo que mató a 25 personas mientras servía en Afganistán y que en el fragor del combate veía a los objetivos como “piezas de ajedrez” en lugar de personas. Durante su servicio con el ejercito británico dijo que solía volver a ver las imágenes de cada muerte después de regresar a la base, desde la cámara montada en su helicóptero.

“Me propuse desde el primer día, no irme nunca a la cama con la duda de si había hecho lo correcto… si había disparado a talibanes y solo a talibanes, sin civiles en las inmediaciones. Quería volver al Reino Unido con todos mis miembros, pero más que eso quería volver a casa con la conciencia intacta”, dijo.

Te puede interesar: HARRY CONFIESA QUE WILLIAM LO AGREDIÓ FISICAMENTE POR MEGHAN MARKLE

13 VECES MÁS QUE LETIZIA, ELLA ES LA ROYAL QUE MÁS GASTA DINERO EN ROPA

Máxima de Holanda aparece sin maquillaje