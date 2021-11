Lo que debes saber para ser reina de tu etiqueta personal al estilo Windsor

Una de las cosas que más nos gustan de la realeza es la etiqueta, el glamour que aportan sus protocolos nos entretiene, pero más allá de eso pueden servirnos para nuestra vida diaria, común y corriente. Esta es la guía exclusiva y personalizada por Debrett’s para Caras México.

Por Gabriella Morales-Casas #ElPrincipado

Muchos de los protocolos de la familia real y de la aristocracia británica nacieron en el Siglo XVII y se mantienen, varios han evolucionado hasta llegar a la “Netiquette”, como llama Debrett’s, la institución protocolaria más antigua de Inglaterra los nuevos preceptos de etiqueta en la comunicación telefónica y digital.

Este es un contenido exclusivo de Caras México en colaboración con Debretts en el que te compartimos las nuevas reglas de netiquette para que seas la reina de tu etiqueta personal y profesional al estilo Windsor.

SMARTPHONES

Los amamos y son una herramienta de primera necesidad en el mundo urbano, pero también pueden ser esclavizantes si no sabemos usarlos; la netiquette es muy útil para gobernarnos, poner límites a los otros y comunicar una buena imagen… oh, sí, el celular también tiene ese poder.

El timbre del celular : El tono que elijas hablará de tu personalidad. Si es una canción, la grabación del “fierro viejo” o un timbre integrado en el teléfono todo ello causa una impresión. ¿Cuál quieres dar? Sé consciente de ello y prepárate para las miradas de incomodidad ajena sin que te afecten cuando tu teléfono suene escandalosamente. Si eliges una alerta puedes confundir al resto de la gente, no pongas tonos similares a la alarma sísmica o a una ambulancia o torreta policial.

No contestes si vienes en un auto con otras personas: A menos que sea una llamada urgente o sepas que será rápida es una descortesía ponerte platicar, discutir o pelear con alguien más mientras vienes con otros, especialmente porque el habitáculo es pequeño y los nuevos autos están diseñados para contener el sonido, por lo que los decibeles afectan al oído de los demás pasajeros. Además, si eres el piloto pierdes concentración al hablar y pones en peligro tu manejo.

No cuentes tus intimidades en público: Ya sabemos que te urge contarle a tu amiga la anécdota en turno, pero espera a estar a solas para hacerlo; no respondas llamadas personales en la oficina, en la fila de abordaje del avión, la caja de una tienda o en el banco por varios motivos:

Es incómodo para los demás, peligroso para ti porque si te distraes puedes ser presa de un asalto o acoso sexual, y una persona impertinente puede aprovechar para acercarse y hacerte plática de forma inapropiada. No les des ventana para ello.

Atiende a tu interlocutor: Cuando compartes el pan y la sal es una falta de respeto estar al teléfono o texteando, tanto como lo es mientras una persona te ofrece un servicio (en una tienda, un banco o similar, “el servicio es sagrado y debe ser mutuo el respeto”, indica Debrett’s).

Si vas a comer con alguien y necesitas estar atenta a tu teléfono pídele permiso a tu acompañante o explícale que esperas una llamada o mensaje más tarde y cuando lo recibas párate, no contestes ahí. Si vas al tocador aprovecha para revisar tu celular y vuélvelo a guardar en tu bolso al volver a la mesa.

No se textea en la mesa: Nunca. Jamás. En la vida.

E-MAILS

Sí, todavía se usan y mucho en el contexto profesional. Su función es mantener control y orden de las actividades, confirmar la información y citas de trabajo, negocios y hasta personales. Su principal beneficio es el archivo, ya que es fácil de encontrar y puede empatarse con casi todas las plataformas y softwares de gestión.

Se usa para mantener comunicación formal: Muchas plataformas como Slack, Monday, Scoro, Asana y Base Camp mandan alarmas a tu email para recordar tus tareas o avisarte de una edición en equipo; los mails existen por algo: para hacer citas, informar minutas, enviar briefs y materiales.

Aún si quedaste por teléfono o WA siempre envía un mail. A nivel personal se sugiere que manejes dos o tres cuentas: la del trabajo, la de tus finanzas y suscripciones de ocio, y la de tus amigos y familiares para no confundir o perder mails importantes.

Respeta las cadenas: Iniciar una conversación y darle seguimiento a un solo tema se resuelve con una cadena, esto ayuda a que nadie se pierda y todos puedan acceder rápidamente al mail en cuestión con el buscador.

Copia a todos los involucrados, añade a quien haga falta y economiza las respuestas al no responder “gracias”. En el asunto de la cadena sé breve pero específica: “Texto Netiquette Caras”. Si alguien la rompe no contestes, reintégralo a la cadena.

Usa una firma interactiva: Los archivos png. o jpg. no se pueden copiar, así que procura pedir una firma con hyperlinks que contengan tu celular o extensión telefónica.

Si tu empresa no ofrece esa opción siempre puedes escribirlos en tu despedida (también es posible programar en Google o Outlook). Otras personas ponen su Linkedin, redes sociales o página web; si es tu email personal elige a tu gusto.

Todos tus emails serán leídos: Cuando envíes una queja o hagas un comentario fuera de lugar o subido de tono recuerda que cualquier persona puede leerlo, incluido el acusado.

Como dicen los abogados: “Todo lo que redactes debe ser pensando en que lo va a leer tu peor enemigo”. Si estás molesta no respondas de inmediato, guarda un borrador y cuando hayas pasado el momento difícil retómalo, reescríbelo y responde con mucha calma. Revisa los detalles y la puntuación: un mail con dedazos denota descuido o enojo y por lo tanto mala imagen.

Un Whatsapp no sustituye una invitación de calendario: Google, Outlook, iCloud o Zoom, entre otras herramientas, te ofrecen la posibilidad de programar citas enviando recordatorios a tus invitados; hazle la vida fácil a todos usándolos.

Si cambias de hora o día en una cita corrígela, y si se cancela hazlo por esta misma vía. No mandes invitaciones por WA únicamente, que sea un respaldo, ya que así como hay quien solo usa esta herramienta, hay quien la ignora. Protégete con las tres vías: WA, mail + invite y llamada de confirmación. Eso otorga una imagen profesional.

WHATSAPP

Es la más útil de las herramientas de comunicación pero también es la más intrusiva. Su mayor desventaja es que no se puede guardar en archivos específicos o seccionar, así pues, muchos datos relevantes se pierden en la nube que se vuelve la dimensión desconocida. Si quieres llevar control de tu WA recuerda: es para acortar distancias, no alargarlas.

No escribas ni respondas fuera de horarios laborales: El horario laboral no es únicamente para los oficinistas, es una convención social para respetar la privacidad de las personas.

En la antigüedad (dícese años 80 y principios de los 90) no se llamaba al teléfono fijo de la gente después de las 7 u 8 pm ni se tocaba la puerta de un vecino después de las 6; piensa en ello cuando envíes un WA a deshoras…

Es como hablar a casa de tu novia con el riesgo de que responda su padre y se moleste.Si se trata de una urgencia o es tu jefe pidiendo algo entonces atiende, y si eres el jefe considera que es abusivo escribirle a tu equipo a deshoras; si es inevitable se sugiere anteceder la orden con un: “Disculpa la hora” y no te enfades si la respuesta llega a las 9 am del otro día.

Si mensajeas tarde no esperes respuesta… Escribir a deshoras a personas de confianza puede parecer fácil, quizás hasta les guste conversar a esa hora, pero la realidad es que no están obligados a hacerlo.

Si una amiga no te responde o te pide que hablen en otra ocasión no te ofendas, es válido estar cansado o decir que no tienes energía o que prefieres platicar el fin de semana. Si eres la amiga cansada la sugerencia es ser sincera o bien no responder, pero devolver el mensaje al día siguiente.

“Estás en línea”. Esta trampa cortesía de Mark Zuckerberg causa problemas entre parejas, jefes y hasta amistades. Estar “en línea” no implica que la persona esté usando el WA; cada que alguien escribe aparece, cada que la app se queda en la memoria caché aparece y cada que tu celular esté en uso aparece esta leyenda y no significa necesariamente que el otro ignore tus mensajes, a menos, claro, que acostumbre hacerlo de manera constante y un buen día decida no hacerlo; si este es el caso no insistas.

No hagas citas, las confirmes o las canceles por WA. Como decíamos en la categoría de mails, WA es la primera instancia o bien la última: puedes usarla como acercamiento o confirmación, pero siempre se recomienda enviar y asegurar la invitación de manera formal (físicamente o por teléfono, si es una boda o evento de gala, por ejemplo); si cancelas debe de ser con una llamada, luego con un mail y como última instancia WA.

No mandes panegíricos. Trátese de una explicación personal o laboral, el WA no es la vía comprensible para arreglar, resolver, analizar, pelear, discutir, y ya ni hablemos de renunciar o cortar a tu pareja.

Los temas importantes, delicados y complejos se tratan en persona o por teléfono, y si es un asunto laboral se sugiere mandar el resumen por mail. Es adecuado adjuntar documentos por WA pero bien puedes respaldarlo por mail. Recuerda que la gente olvida las cosas, recibe numerosos mensajes y scrollear para buscar un dato entre 130 mensajes no es funcional. Envía párrafos cortos y espera a que te contesten antes de bombardear con más.

REDES SOCIALES

Son un arma de dos filos: nos acercan pero nos dividen, pueden hacer contactos o bien acabar con relaciones. El buen y correcto uso de las redes sociales es tan importante como el de los buenos modales en la mesa o la inteligencia emocional en tu oficina.

Es parte de tu CV: Las empresas, las personas que conoces, tu potencial pretendiente y hasta la nueva casera entran a redes sociales a revisar tus perfiles; lo que pongas, lo que compartas y lo que espetes en un impulso frenético refleja tu imagen pública moderna. Haz la costumbre de borrar cosas viejas cuando se aparezcan (los recuerdos de FB son muy útiles para eso), no compartas tus intimidades y frustraciones y no subas fotos sexies en modo “Público”. Asegúrate de poner una foto de perfil que muestre tu rostro claramente y que contenga los datos que quieres que se sepan de ti.

No critiques: Todos lo hemos hecho… hasta que nos lo hacen a nosotros. Juzgar, criticar o decir algo negativo de alguien es inadmisible y no le aporta a nadie. La Netiquette es como la Etiquette Personal: no le digas a alguien en redes lo que no te atreverías a decirle en su cara o en su casa.

No insultes y no te enganches con los buscapleitos, a eso se dedican -y a algunos les pagan, a ti no-, ignora los agravios, a los trolls, bots o cyberbullies y no les contestes. Recuerda: tu jefa puede estarte viendo, por decir lo menos.

No es oficina de RP: Las redes nos ayudan a conectar con otras personas, hacer nuevos amigos, tener dates, hacer networking y darnos a conocer como marca, pero ojo: hay una sutil diferencia entre enviar un mensaje con una solicitud de amistad explicando quién eres y dónde trabajas y otra es creer que el IG de un contacto es tu canal privado de distribución o buzón de propuestas. ¡Tampoco mandes DM de madrugada a quien no conoces! La prudencia es fundamental en la vida social física y en la virtual.

Me dio like, le voy a escribir… Las personas ven sus RRSS por ocio y a veces a altas horas de la noche comparten algo o dan likes, pero eso no te da derecho ni permiso para enviarles un DM, o peor aún, un WA privado recordándoles que te deben una llamada o que te urge localizarlos: eso es invadir e incomodar y en algunos casos inclusive acosar.

No seas ocioso… Puedes ser muy activo en tus RRSS, pero si todo el tiempo y a todas horas estás subiendo cosas (sobre todo al medio día), tu comunidad te puede silenciar, amén de que comunicas ser una persona floja que en lugar de trabajar, crear o darse tiempo personal desperdicia todo lo anterior en el chisme cibernético.

Utiliza herramientas de programación de posteos, o simplemente modérate. Los CM sugieren postear cada dos horas y no subir 10 stories de golpe en 10 segundos para evitar spammeo.

ETIQUETA EN DM

Ya sea con celebridades, influencers, amigos o tu comunidad, las RSS hacen que se pierda la distancia entre todos y esto puede una pesadilla; cuando conoces o eres fan de alguien puedes escribirle y comentar en sus feeds, pero Debrett’s recomienda lo siguiente para que no seas bloqueado, exhibido o reportado:

Las celebridades no son tus amigos. Muchos famosos se toman el tiempo de responder a sus fans, pero si eres de los que les escribe todo el tiempo dejarán de hacerlo o te darán unfollow y te bloquearán. No pidas conocerlo. Tampoco le hables con extra familiaridad o le hagas bromas en sus feeds. Eso resérvalo para tus amigos de verdad.

No acoses. Las personas a las que les pones un comentario halagador pueden apreciarlo en ese momento, pero no se sentirán cómodas si lo haces constantemente y subes de tono los “piropos”; también respeta a quienes no aceptan “halagos” al considerarlos agresiones.

No envíes DM si la persona no te escribe primero y bajo ninguna circunstancia hagas comentarios coquetos o preguntas privadas como: “¿Eres soltero, eres gay, es cierto que vas a tal bar?”.

No vendas solamente, también comparte y aporta. Si eres emprendedor, distribuidor o vendedor promueve tus servicios o productos, pero siempre intercala la venta con posts que sumen a la comunidad y aporten algo al espíritu, ¡interactúa con tus usuarios! Si vendes todo el tiempo y mandas DM ofreciendo productos o servicios tu comunidad se cansará, y lo peor, no venderás nada. Las redes conectan, úsalas con creatividad.

No agradezcas los comentarios negativos. Aun si te son útiles y te hacen reflexionar, toda retroalimentación debe ser tomada con cautela y discreción según Debrett’s; esto es con el fin de no minar tu autoestima, engancharte en un posible conflicto con ese usuario o comunicar algo que no deseas (como que cualquier desconocido tiene poder sobre ti) y sobre todo: evitar perder energía en ello. Nadie es perfecto ni monedita de oro, acostúmbrate a no gustar y sigue con tu vida pues la experiencia social se compone de eso.

Limita a tus jefes y colegas. Puedes no aceptarlos en tus redes y explicarles que no te gusta compartir tu vida privada en la oficina, o bien puedes limitarlos en las funciones que ciertas redes te permiten; si te escriben por inbox para solicitar algo de trabajo pídeles que te escriban al WA.

En cuanto al riesgo de tenerlos en tu comunidad recuerda la primera regla de las RRSS: todo el mundo puede verte, así que modérate. Si alguien rescata un viejo post que te hace quedar mal con tu discurso o imagen actual siempre puedes decir: “Ya no soy esa persona y no pienso así hoy”, lo cual es verdad porque evolucionamos.

LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS

En los textos de mensaje se pierde la intención del tono y la voz y en un país como México cuya cultura es preponderantemente amable, cualquier indicio de dureza puede ser tomado como ofensa. Por eso al tomar consciencia de lo que texteas podrás ser asertiva y cortés.

Preséntate y solicita. Si escribes un WA, DM o mail escribe en un solo párrafo tu nombre, puesto o recomendación, saluda a tu interlocutor y explícale con brevedad tu solicitud: “Hola, soy Gabriella Morales, especialista de realeza, te escribo para proponerte un texto sobre protocolo en comunicación digital que será muy útil para tus lectoras. Ojalá te interese, quedo atenta”. No digas: “hola, cómo estás??”, porque te quedarás esperando por siempre…

No seas sarcástica o provocadora: Primero porque es descortés y segundo porque corres el riesgo de que no te entiendan.

Tampoco es cordial lanzar cuestionamientos tales como: “¿No que no ibas a ir? Acabo de verte en tu IG”. No trabajas para la CIA… Si eres el que puso la excusa para faltar a una cita considera no postear todo lo que haces.

Por otro lado, en cuestiones amorosas es mejor establecer el protocolo de mensajes para lo sucesivo: ¿Tu pareja es de las que trabaja y no atiende cosas personales en el inter o ambos gustan de escribirse? Este acuerdo les evitará problemas futuros.

No invadas de stickers, emojis y gif: Especialmente en temas de trabajo o cuando le escribes a personas que conoces poco. Lo mejor es siempre ser breve, directo y preciso, incluso si es una conversación informal; es preferible escribir un simple “:)” que mandar a un Luis Miguel cantando.

Si temes ser muy seco te sugerimos usar un emoji o sticker simple para romper el hielo, pero dependerá de tu criterio. Si la otra persona no reacciona al emoji no te disculpes, simplemente omítelos en adelante.

Condolencias y felicitaciones: Se hacen por teléfono o por tarjeta física (“Thank you notes”), se envían flores o se mandan regalos; si te invitaron a una cena o evento puedes enviar un WA o email para agradecer al otro día, pero si es la confirmación de una boda o gala el WA no es educado.

Tampoco uses el texting para avisar una tragedia, dar malas noticias, disculparte o confirmar una boda: “Mamá, me agarró el alcoholímetro, ven por mí”. Llama, llama, llama.

No abuses de voice notes: Siempre que envíes una nota de voz por WA avisa primero a tu interlocutor, no todas las personas pueden escucharlos en ese momento y corres el riesgo de que se pierda en el olvido; si vas a dar datos relevantes o direcciones escríbelas o comparte ubicación, así la persona podrá consultarlo en el momento en el que lo necesite, y sobre todo, no mandes 20 mini podcasts uno tras otro porque además de invasivo es muy alta la probabilidad de que no sean escuchados.

Te puede interesar: LAS IMÁGENES DE KATE Y WILLIAM COMO NUNCA LOS HABÍAMOS VISTO

Estas son las botas de Kate Middleton que la han acompañado durante 15 años