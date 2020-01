Reglas de oro para organizar y decorar tu casa

El hogar es una de las máximas expresiones de gusto y personalidad con las que podemos identificarnos. A través de él, exploramos diferentes panoramas de acuerdo a nuestro criterio, abarcando desde lo sobrio hasta lo extrovertido y arriesgado. Pero eso no significa que una pieza luzca bien en cualquier lugar o que ciertos colores combinen con otros. Por esta razón, te presentamos las reglas para que seas la envidia de todos.

La base de la habitación: el ambiente

Antes de empezar, piensa en cómo te gustaría sentirte en ese lugar. ¿Qué energía quieres que transmita? Que sea algo que active o que relaje, que inspire o que dé un respiro. Partiendo de esta idea, puedes comenzar a jugar con la estética del espacio.

Colores y texturas

Uno de los puntos más importantes es el color, pues de él depende gran parte de las sensaciones transmitidas. Si empleas demasiadas tonalidades oscuras, el lugar dará la impresión de ser más pequeño; está bien que lo utilices, pero con moderación. Por otro lado, los colores claros dan la sensación de un espacio abierto. Te recomendamos optar por una gama de tonos neutros, harán que todo luzca sofisticado.

En cuanto a piezas y artículos, las texturas de éstas serán el toque final, ya que ahí puedes plasmar tu personalidad.

Armonía y equilibrio

Usa una foto del cuarto en cuestión. Al mirarla, piensa en una balanza: no se debe ver que hay más muebles y accesorios de un lado que de otro. Encontrar un equilibrio es clave. Claro que no te tienes que poner a contar y dividir, el tema es que la carga visual no quede estancada en un punto.

Detalles: la gran diferencia

Cestos, percheros, repisas, organizadores y hasta ganchos juegan un papel importante. Son estos pequeños detalles los que hacen que un lugar sea nuestro y, de esta forma, nos abrace la personalidad de cada elemento. Esto es lo que nos hace sentir bien en un ambiente limpio y ordenado, cualidades básicas para hacer de tu casa un hogar.

Manos a la obra

Escoge elementos funcionales que, además de ayudarte con la organización, favorezcan la conjunción visual.

Tips que pueden salvar el día:

La sala es uno de los puntos de reunión. Ahí se cuentan historias, se ven películas y se disfruta de la compañía de nuestros seres queridos, pero en ratos que pueden durar horas y, ¿a quién no le gusta estar cómodo? Coloca cestos con mantas y cojines.

Si tienes hijos, un perchero es la opción por excelencia para evitar que avienten la mochila y la chaqueta en cualquier lugar.

La ropa sucia tiene lugar, no va en el suelo. Busca un cesto de buen tamaño que además tenga el plus de agarraderas o llantas para poder moverlo.

Olvídate de los zapatos debajo de la cama, un zapatero discreto mantendrá el orden.

Porque los hombres también necesitan herramientas de organización, un alhajero para accesorios puede ayudarles.

Los elementos para organizar tu hogar siempre serán un factor de suma importancia, la buena noticia es que puedes acudir a un solo lugar para encontrarlos; Liverpool, pues tiene las mejores marcas como Zonana, Eximex, InterDesign y Trentto.