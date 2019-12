Por Bang Showbiz @CARASmexico

La evolución de la carrera musical de Rita Ora, que retomó por todo lo alto en 2017 con el lanzamiento de ‘Your Song’, su primer sencillo en dos años, se ha visto afectada por factores externos como el final de su relación sentimental con Calvin Harris, quien le prohibió utilizar todas las canciones que había producido para el que tenía que haber sido su segundo disco, pero su popularidad no ha parado de crecer gracias a su participación en distintos concursos como ‘The X Factor’ o ‘The Voice UK’.

De hecho, sus apariciones en la pequeña pantalla la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de Reino Unido, donde reside, hasta el punto de que ni siquiera puede salir a la calle sin que la asedien sus fans.

“Esto va a sonar muy aburrido, lo sé, y demasiado simple, pero me encantaría poder ir de compras por Portobello Road con mi hermana y mi madre. Tomarme un café con tarta en alguna cafetería y dar un paseo por la calle. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pude hacer algo así y no se me ocurre una mejor manera de pasar un día festivo”, ha confesado en declaraciones al periódico The Sun.

Ese deseo ocasional de recuperar su antiguo anonimato no le ha impedido, sin embargo, aceptar una nueva oferta para regresar a la televisión en 2020 como jurado del formado ‘The Masked Singer’ que ha demostrado ser todo un éxito en Australia.

