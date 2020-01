Sandra Echeverría se convierte en una ‘Bandida’

View this post on Instagram

No se pierdan ésta gran historia que sucedió en la vida real. La vida de Graciela Olmos, alias la Bandida. Una mujer muyyyy chingona, muyyyy avanzada para su época, muy liberal y con muchossss pantalones. Una mujer como tantas que hay hoy en día que defendió a las mujeres, que logró hacer movimientos, sociales, políticos y también…ilegales. Que no le tenía miedo al que dirán. Ella fue la cabeza de un burdel donde recibía clientes como Pablo Neruda, Octavio Paz, Diego Rivera, Pedro Infante. Y muchos otros grandes personajes! Una mujer que protegió a prostitutas, les dió casa, les dió educación. Una vida que de verdad vale la pena conocer…❤️ A partir del 13 de Enero por @telemundointl NO SE PIERDAN ÉSTA GRAN HISTORIA! #LaBandida